Zvijezde serije 'Emily u Parizu' preslatkim videom potvrdile da je krenulo snimanje druge sezone!

Krenulo je snimanje druge sezone Emily u Parizu! Obožavatelji već neko vrijeme s nestrpljenjem očekuju neku novu informaciju o snimanju ove megapolpularne serije čiju prvu sezonu je gledalo preko 58 milijuna kućanstava u prvih 28 dana. Te brojke dokazuju da je ovo Netflixova najgledanija komedija 2020. godine, pa nije ni čudno da su odlučili nastaviti produkciju, što za ovaj streaming servis nije baš često i mnogo projekata ne dobije tu priliku. Da je snimanje krenulo objavio je Netflix na službenom Twitteru s preslatkim videom u kojem su sudjelovali gotovo svi članovi glumačke postave. Među njima je, naravno i Lily Collins koja tumači glavnu ulogu, ali glumac Lucas Bravo koji je u kratkom vremenu postao jedan od najpoželjnijih neženja.

Merci beaucoup to our 58 million fans for making Emily in Paris our most popular comedy series of 2020 — you're going to love what they're working on for Season 2, which is now in production! pic.twitter.com/R1nyV4wpCU