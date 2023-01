Zvijezda serije 'Stranger Things' (18) priznao da je gay: 'Sličniji sam Willu više nego što sam mislio'

Zvijezda serije ''Stranger Things'' Noah Schnapp na društvenim je mrežama priznao da je homoseksualac.

- Kad sam napokon rekao prijateljima i obitelji da sam gej, nakon što sam 18 godina bio uplašen, rekli su mi 'znali smo', objavio je 18-godišnji glumac koji je u hit-seriji glumio Willa Byersa.

Mladi glumac ovu je ispovijest objavio na TikToku. U opisu snimke napisao je kako pretpostavlja da je sličniji Willu više no što je mislio.

@noahschnapp I guess I’m more similar to will than I thought ♬ original sound - princessazula0

Noah je izjavio u intervjuu za Variety kako je u početku izbjegavao pitanje vezano uz Willowu homoseksualnost jer nije želio pokvariti četvrtu sezonu serije.

- No ta crta lika bila je prisutna od prvih epizoda Netflixove serije - izjavio je Noah.

- Mislim da je prilično očito u posljednjoj sezoni da Will ima osjećaje prema Mikeu. Autori serije su to polako nagovještavali kroz sezone, a već u prvoj sezoni su počeli razvijati tu priču. U četvrtoj sezoni sam glumio lika koji je zaljubljen u svog najboljeg prijatelja te koji se muči s mišlju hoće li biti prihvaćen. Will se uvijek osjećao kao da ne pripada - dodao je Noah.

Kreatori serije "Stranger Things", braća Duffer, najavili su da će peta sezona vjerojatno biti posljednja, i malo drugačija.

- Moguće je da se promijeni, ali mislim da je to malo vjerojatno, jer je to jedan od onih slučajeva kad jednostavno osjećaš da je kraj i uvijek se pokaže da je to ispravno. A također se čini nekako neizbježnim. Kada smisliš završetak, pomisliš, 'oh, da, pa to je apsolutno upravo onako kako treba biti - kazali su.

VIDEO Biste li ga prepoznali? U prvom Big Brotheru je osvojio milijun kuna, a danas vodi drukčiji život u inozemstvu