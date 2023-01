Srpski mediji pišu: Anđelka Prpić udaje se za najboljeg prijatelja bivšeg supruga, poznati i detalji

Glumica Anđelka Prpić namjerava se udati za najboljeg prijatelja svog bivšeg supruga, s kojim čeka dijete. Kako piše Blic, sve se ubrzalo kad je saznala da je trudna.

- Anđelka nema prepreka da ponovo stane na ludi kamen. Pravno je razvedena, dakle slobodna je žena. Kada je doznala da je trudna, ona i Marko dogovorili su se da će se uskoro vjenčati i to u tajnosti jer im je dosta naslova u medijima, skečeva i šala na njihov račun na društvenim mrežama. Uz to, njenom partneru jako smeta što se preziva Prpić, pa su se dogovorili da ona uzme njegovo prezime na vjenčanju - rekao je izvor blizak glumici.

Anđelka se uveliko priprema za izlazak pred matičara, a pitanje je hoće li se crkveno vjenčanje održati.

- Uveliko se pripremaju za taj dan i sve detalje drže u strogoj tajnosti kako mediji ne bi izvještavali o ovom događaju. Dan prije će kumovi znati gdje će biti vjenčanje i to je to. Glumica je odlučila progovoriti o aferi u kojoj je bila, kada je poput bombe odjeknula vijest da čeka dijete s najboljim prijateljem svog bivšeg supruga.

- Mislim da se normalan čovjek ne navikne na te stvari. Zašto bi se navikla na ružno i primitivno? I ne želim se naviknuti na to. Ali, s druge strane, nije stvar u tome da se zbog drveća ne vidi šuma. Sad sam tema ja, sutra ćeš ti, ali to je stvar poremećenog kompasa i sustava vrijednosti, gdje nije tema je li se prolio amonijak, nego je tema nešto sasvim drugo. Mislim da se čovjek još može dići. Strašno je da to ne pogađa samo mene nego i moju obitelj i moje dijete, ali bože moj, sve se to može preživjeti. Sretna sam što imam svoj mali svijet i stvarno ga ne dam - rekla je na Prvoj TV.

