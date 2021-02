Zvijezda hit-serije otpuštena nakon statusa koji je sablaznio javnost

Glumica i bivša majstorica mješovitih borilačkih vještina Gina Carano otpuštena je iz Disneyeve hit serije "Mandalorian" nakon što je na društvenim mrežama političku situaciju u Americi usporedila s progonom Židova u Holakustu.

- Židove su tukli na ulicama. Nisu ih tukli nacisti već njihovi susjedi među kojima je čak bilo i djece. Zato što se povijest uređuje, većina ljudi danas neće shvatiti da do točke kada nacistički vojnici lako hapse tisuće Židova, vlada je prvo njihove susjede natjerala da ih mrze, jer su Židovi. Kako je to drukčije od toga da mrzite nekoga zbog njegovih političkih uvjerenja?, napisala je Gina i ubrzo to obrisala, no prekasno. Screenshot statusa počeo se širiti društvenim mrežama s hashtagom "otpustite Ginu Carano".

Foto: Instagram

Na drugoj fotografiji na njenom Instagram profilu prikazana je osoba s nekoliko platnenih maski koje prekrivaju cijelo lice i glavu. Natpis kaže "U međuvremenu u Kaliforniji."

Obje objave uklonjene su iz Instagram priče u srijedu popodne. Ostali su postovi, uključujući citat koji kaže: "Očekivati ​​da će se svi s kojima se susretnete složiti se sa svim vjerovanjima ili stavovima koje imate, je*eno je divlje" i onaj koji kaže "Jeff Epstein se nije ubio", ostao je.

Carano je i prije imala kontroverzne upise na društvenim mrežama, dijeleći pogrešne informacije o nošenju maski i prijevari birača. Nakon toga je ismijavala i ljude koji su na društvenim mrežama isticali kojim bi rodom voljeli da ih ismijavaju.

- Njezine objave na društvenim mrežama u kojima se ljudi omalovažavaju na temelju svojih kulturalnih i religioznih identiteta su odvratne i neprihvatljive, naglasio je glasnogovornik LucasFilma i dodao kako više neće surađivati s njom, premda se pričalo kako će njen lik Cara Dune dobiti svoju seriju.

