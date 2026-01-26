Ella Dvornik otkrila što joj je prolaznica dobacila zbog kćeri: 'Okrenem se i kažem'

Poznata influencerica Ella Dvornik, koja s pratiteljima otvoreno dijeli trenutke iz života, ovog vikenda je otkrila zanimljivu situaciju iz Istre. Dok je bila u šetnji sa starijom kćeri Balie, prišla im je prolaznica s komentarom: "Obuci jaknu, prehladit ćeš se". Umjesto obrambene reakcije, Ella je odabrala humor. Okrenula se prema Balie i glasno rekla: "Zašto se ja toga nisam sjetila?", a kasnije na Instagramu objasnila da je to učinila "čisto da se žena bolje osjeća".

Ovim potezom Ella je još jednom pokazala kako se nosi s čestim i neželjenim savjetima koje dobiva kao javna osoba i majka dviju djevojčica, Balie Dee i Lumi Wren. Umjesto ulaska u konflikt, situaciju je okrenula na šalu, što je naišlo na odobravanje njezinih pratitelja. Njezina reakcija primjer je kako smireno i s dozom diplomacije riješiti potencijalno neugodan trenutak.

Foto: Instagram screenshot

Njezin boravak u Istri povezan je s trenutačnom obiteljskom situacijom i procesom razvoda od Charlesa Pearcea. Kako je i sama nedavno potvrdila u objavi, djevojčice prema privremenoj sudskoj mjeri žive s ocem u njihovoj obiteljskoj kući u Istri, dok je ona podstanar u Zagrebu. Unatoč tome, Ella koristi svaki trenutak za vrijeme sa svojim kćerima.