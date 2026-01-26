FOTO Fotka iz djetinjstva omiljene HRT-ove voditeljice raznježila je mnoge: 'Sve što trebaš znati'

Antonia Ćosić jedno je od prepoznatljivih lica HRT-a, gdje kao urednica i voditeljica emisije "U fokusu" plijeni pažnju profesionalnošću i elokvencijom. Ova magistra psihologije poznata je i po istančanom modnom stilu, a svojim objavama na društvenim mrežama redovito privlači pozornost, no posljednja je bila posebno nostalgična.

Objavila je video i fotografiju koji uspoređuju njezin sadašnji izgled s onim iz djetinjstva, otkrivši da je kao djevojčica imala dugu smeđu kosu i nosila narodnu nošnju. Uz objavu je poručila: - Sve što trebaš znati o curi krije se u njezinim fotkama iz djetinjstva - dodavši "Tako kažu" u opisu. Pratitelji su je obasuli komplimentima, ističući kako je bila jednako slatka tada kao i danas.

Ova svestrana novinarka Antonia svoj utjecaj koristi i za promicanje važnih tema. Krajem prošle godine objavila je svoju prvu slikovnicu, "Krakograd", koja je nastala kao plod dugogodišnjeg volontiranja. Kako je otkrila, radi se o terapeutskoj priči namijenjenoj osnaživanju povučene djece, ali i onoj glasnijoj koja se uče zauzimati za sebe.

- Imala sam susrete s osobom koja je svaki put pokušavala ući u konflikt sa mnom i maltretirati me. Inače po prirodi izbjegavam konflikte i neki mi kažu da sam uspješan mirotvorac. Katkad u prijateljskim grupama djelujem poput ljepila. Ali s ovom osobom… nikako na zelenu granu. Prijatelj mi je ulio puno hrabrosti i konkretnih savjeta kako da postavim svoje granice da me ne napada bespotrebno. Na kraju sam uspješno okončala maltretiranje. Kad čitate slikovnicu, ne biste nikad rekli da je to u podlozi. To je ljepota terapeutskih priča – kad prenesete radnju u svijet mašte, ne možete je više prepoznati. Djeca se smiju i vesele uz zabavne likove iz Jadranskog podmorja, a zapravo blagotvorni terapeutski učinak ostavlja trag na mozgu u razvoju pa će i lekcija o vjerovanju u vlastiti potencijal proklijati u djetetu - objasnila je nadahnuće prilikom pisanja slikovnice Ćosić u razgovoru za Večernji list.