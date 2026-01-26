Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 179
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OBJAVILI PRIOPĆENJE

Šok u kraljevskoj obitelji: Princ se razvodi nakon 25 godina braka

Princ Bernhard od Orange-Nassaua i princeza Annette
Foto: Profimedia
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
26.01.2026.
u 18:00

Princ Bernhard drugi je sin princeze Margriet, sestre bivše nizozemske kraljice Beatrix, i njezinog supruga Pietera van Vollenhovena. Time je bratić aktualnog nizozemskog monarha, kralja Willema-Alexandera. Iako je rođen s mjestom u redu za nasljeđivanje prijestolja, njegov se status promijenio 2013. godine

Nizozemski Princ Bernhard od Orange-Nassaua i princeza Annette objavili su kraj svog braka dugog četvrt stoljeća. U službenom priopćenju objavljenom na stranicama nizozemske kraljevske obitelji, par je zajednički potvrdio razlaz, naglašavajući da je odluka donesena u duhu međusobnog poštovanja. "Nakon 25 godina braka odlučili smo se razvesti. To činimo sporazumno i uz uzajamno poštovanje. Nastavit ćemo se zajedno brinuti o naše troje djece. Unatoč tome, ovo ostaje težak korak. Stoga molimo sve za razumijevanje i poštovanje naše privatnosti", stoji u izjavi koja je dirnula mnoge. Znakovito je da je priopćenje potpisano s "Bernhard van Oranje i Annette Sekrève", čime je princeza jasno dala do znanja da se vraća svom djevojačkom prezimenu. 

Odluka o razvodu sa sobom nosi i promjenu u titulama. Kako je potvrdila Vladina informacijska služba (RVD), Annette Sekrève nakon razvoda više neće nositi titulu princeze. Njezina titula "Njezino Visočanstvo princeza Annette od Orange-Nassaua, van Vollenhoven-Sekrève" bila je počasna, stečena udajom za princa, te se formalnim okončanjem braka ona i gubi. Ovaj potez, iako očekivan prema protokolu, simbolički označava njezin potpuni izlazak iz najužeg kruga kraljevske kuće. S druge strane, status njihove djece ostat će nepromijenjen. Njihovo troje djece, Isabella, Samuel i Benjamin, od rođenja ne nose kraljevske titule i koriste prezime van Vollenhoven, pa razvod roditelja neće utjecati na njihov formalni položaj.

FOTO Pogledajte atmosferu na dodjeli nagrade Rock&Off, najboljeg tuluma u Zagrebu
Princ Bernhard od Orange-Nassaua i princeza Annette
1/161

Ljubavna priča princa Bernharda i Annette Sekrève započela je tijekom studentskih dana na Sveučilištu u Groningenu. Njihova veza kulminirala je vjenčanjem u srpnju 2000. godine, koje je održano kroz dvije ceremonije. Civilni brak sklopljen je šestog srpnja u Utrechtu, a dva dana kasnije, osmog srpnja, uslijedio je i crkveni blagoslov u veličanstvenoj katedrali svetog Martina. Tijekom braka dobili su troje djece: kćer Isabellu rođenu 2002., sina Samuela rođenog 2004. te najmlađeg sina Benjamina, koji je na svijet stigao 2008. godine. Obitelj je godinama živjela povučenim životom u Amsterdamu, daleko od svjetala glavne pozornice koju zauzimaju direktni nasljednici krune.

Vijest o razvodu iznenadila je javnost i zbog činjenice da je par donedavno djelovao vrlo skladno. Njihovo posljednje zajedničko pojavljivanje u javnosti zabilježeno je u travnju 2025. godine na proslavi nacionalnog praznika Dana kralja u Doetinchemu. Tada su nasmiješeni pozirali fotografima, a princ Bernhard nježno je grlio svoju suprugu, ne odajući dojam da u njihovu odnosu postoje nepremostivi problemi. Upravo zbog toga, objava o kraju braka odjeknula je kao potpuno iznenađenje za nizozemske medije i pratitelje kraljevske obitelji.

Princ Bernhard drugi je sin princeze Margriet, sestre bivše nizozemske kraljice Beatrix, i njezinog supruga Pietera van Vollenhovena. Time je bratić aktualnog nizozemskog monarha, kralja Willema-Alexandera. Iako je rođen s mjestom u redu za nasljeđivanje prijestolja, njegov se status promijenio 2013. godine. Abdikacijom kraljice Beatrix i dolaskom Willema-Alexandera na prijestolje, prema nizozemskom ustavu koji liniju nasljeđivanja ograničava na tri stupnja srodstva od trenutnog monarha, djeca princeze Margriet, uključujući i Bernharda, izgubila su svoje mjesto u nasljednom nizu i prestala biti članovi Kraljevske kuće. Danas je princ Bernhard poznat prvenstveno kao uspješan poduzetnik, aktivan u sektoru nekretnina i vlasnik poznate trkaće staze Circuit Zandvoort. U službenim kraljevskim dužnostima sudjeluje rijetko, uglavnom na velikim obiteljskim okupljanjima poput proslave Dana kralja. Annette je pak po struci psihologinja i poznata je po svom humanitarnom radu.

Bili smo na koncertu Gregoryja Portera u Lisinskom. Cijela dvorana pjevala je s popularnim jazz pjevačem
Ključne riječi
showbiz Nizozemska princ Bernhard

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!