Šok u kraljevskoj obitelji: Princ se razvodi nakon 25 godina braka

Nizozemski Princ Bernhard od Orange-Nassaua i princeza Annette objavili su kraj svog braka dugog četvrt stoljeća. U službenom priopćenju objavljenom na stranicama nizozemske kraljevske obitelji, par je zajednički potvrdio razlaz, naglašavajući da je odluka donesena u duhu međusobnog poštovanja. "Nakon 25 godina braka odlučili smo se razvesti. To činimo sporazumno i uz uzajamno poštovanje. Nastavit ćemo se zajedno brinuti o naše troje djece. Unatoč tome, ovo ostaje težak korak. Stoga molimo sve za razumijevanje i poštovanje naše privatnosti", stoji u izjavi koja je dirnula mnoge. Znakovito je da je priopćenje potpisano s "Bernhard van Oranje i Annette Sekrève", čime je princeza jasno dala do znanja da se vraća svom djevojačkom prezimenu.

Odluka o razvodu sa sobom nosi i promjenu u titulama. Kako je potvrdila Vladina informacijska služba (RVD), Annette Sekrève nakon razvoda više neće nositi titulu princeze. Njezina titula "Njezino Visočanstvo princeza Annette od Orange-Nassaua, van Vollenhoven-Sekrève" bila je počasna, stečena udajom za princa, te se formalnim okončanjem braka ona i gubi. Ovaj potez, iako očekivan prema protokolu, simbolički označava njezin potpuni izlazak iz najužeg kruga kraljevske kuće. S druge strane, status njihove djece ostat će nepromijenjen. Njihovo troje djece, Isabella, Samuel i Benjamin, od rođenja ne nose kraljevske titule i koriste prezime van Vollenhoven, pa razvod roditelja neće utjecati na njihov formalni položaj.

Ljubavna priča princa Bernharda i Annette Sekrève započela je tijekom studentskih dana na Sveučilištu u Groningenu. Njihova veza kulminirala je vjenčanjem u srpnju 2000. godine, koje je održano kroz dvije ceremonije. Civilni brak sklopljen je šestog srpnja u Utrechtu, a dva dana kasnije, osmog srpnja, uslijedio je i crkveni blagoslov u veličanstvenoj katedrali svetog Martina. Tijekom braka dobili su troje djece: kćer Isabellu rođenu 2002., sina Samuela rođenog 2004. te najmlađeg sina Benjamina, koji je na svijet stigao 2008. godine. Obitelj je godinama živjela povučenim životom u Amsterdamu, daleko od svjetala glavne pozornice koju zauzimaju direktni nasljednici krune.

Vijest o razvodu iznenadila je javnost i zbog činjenice da je par donedavno djelovao vrlo skladno. Njihovo posljednje zajedničko pojavljivanje u javnosti zabilježeno je u travnju 2025. godine na proslavi nacionalnog praznika Dana kralja u Doetinchemu. Tada su nasmiješeni pozirali fotografima, a princ Bernhard nježno je grlio svoju suprugu, ne odajući dojam da u njihovu odnosu postoje nepremostivi problemi. Upravo zbog toga, objava o kraju braka odjeknula je kao potpuno iznenađenje za nizozemske medije i pratitelje kraljevske obitelji.

Princ Bernhard drugi je sin princeze Margriet, sestre bivše nizozemske kraljice Beatrix, i njezinog supruga Pietera van Vollenhovena. Time je bratić aktualnog nizozemskog monarha, kralja Willema-Alexandera. Iako je rođen s mjestom u redu za nasljeđivanje prijestolja, njegov se status promijenio 2013. godine. Abdikacijom kraljice Beatrix i dolaskom Willema-Alexandera na prijestolje, prema nizozemskom ustavu koji liniju nasljeđivanja ograničava na tri stupnja srodstva od trenutnog monarha, djeca princeze Margriet, uključujući i Bernharda, izgubila su svoje mjesto u nasljednom nizu i prestala biti članovi Kraljevske kuće. Danas je princ Bernhard poznat prvenstveno kao uspješan poduzetnik, aktivan u sektoru nekretnina i vlasnik poznate trkaće staze Circuit Zandvoort. U službenim kraljevskim dužnostima sudjeluje rijetko, uglavnom na velikim obiteljskim okupljanjima poput proslave Dana kralja. Annette je pak po struci psihologinja i poznata je po svom humanitarnom radu.