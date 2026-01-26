Zvijezda TikToka (26) preminula nakon tri godine borbe: 'Bila je moja stijena, moj najbolji prijatelj'

Mackenzie Paul, mlada influencerica i studentica medicine koja je postala poznata po svom iskrenom dokumentiranju života s rakom, preminula je u 26. godini nakon trogodišnje bitke s akutnom mijeloičnom leukemijom (AML). Njezinu smrt potvrdio je suprug Brandon Paul u dirljivom desetominutnom videu objavljenom na društvenim mrežama. "Kao što većina vas zna, Kenzie je sada u raju. Sebično, volio bih da je još uvijek ovdje sa mnom i trebat će mi cijeli život da ovo prebolim. Ali jedna stvar zbog koje sam zaista, zaista sretan jest to što ona više nije u bolovima", rekao je Brandon kroz suze, opisujući suprugu kao svoju "stijenu" i "najboljeg prijatelja".

Dodao je kako se njezina smrt "uopće ne čini stvarnom" i da će nastaviti čuvati uspomenu na nju i njezinu ostavštinu.

Njezina zdravstvena kriza započela je neočekivano u kolovozu 2023. godine, kada je imala samo 23 godine i bila na drugoj godini medicine na Sveučilištu Michigan State. Kao bivša sveučilišna sportašica, Mackenzie je cijeli život bila iznimno zdrava, no nakon što je osjetila vrtoglavicu tijekom kliničke prakse u bolnici, liječnik joj je preporučio vađenje krvi. "Osim što sam bila umornija, zaista nisam imala nikakve simptome", ispričala je u jednom intervjuu. "Sjećam se da sam pogledala svoje laboratorijske nalaze i pomislila: 'O moj Bože, ovo je užasno'." Ubrzo je uslijedila dijagnoza akutne mijeloične leukemije, agresivnog raka krvi i koštane srži, a Mackenzie se sa suprugom Brandonom vjenčala samo dva mjeseca prije toga.

Nakon dijagnoze, Mackenzie je svoju borbu odlučila podijeliti na TikToku i Instagramu, gdje je brzo okupila zajednicu od gotovo 30.000 pratitelja. Kroz svoju seriju videa pod nazivom "#TakingBackWhatCancerTookFromMe" (Vraćam ono što mi je rak uzeo), svakodnevno je slavila male pobjede i dijelila surovu stvarnost života s teškom bolešću. "Nisam ni slutila koliko će ovo putovanje biti izazovno. Vjerovala sam da ću proći transplantaciju matičnih stanica i vratiti se svom životu studentice medicine. Nikada nisam zamišljala da ću se, više od dvije godine kasnije, još uvijek boriti za život, a sada i za čudo", ispričala je za časopis People. Povezivanje s ljudima koji su prolazili slične bitke dalo joj je, kako je rekla, "obnovljeni osjećaj nade i svrhe".

Iako je u ljeto 2024. godine ušla u remisiju, što je njezin suprug opisao kao trenutak olakšanja, bolest se ubrzo vratila. "Tada je počela noćna mora", rekao je Brandon, dodajući kako je leukemija nakon toga počela nevjerojatno brzo napredovati. U svom posljednjem videu, objavljenom samo nekoliko dana prije smrti, Mackenzie je otkrila da gubi glas i da trpi strašne bolove u ustima. "Užasno je jer imam apetit i pokušavam jesti, ali doslovno me toliko boli da me tjera na suze. Molim vas, molite se za mene", poručila je svojim pratiteljima. Na jutro svoje smrti, osjećala se loše te je hitno prevezena u bolnicu, gdje je preminula na odjelu intenzivne njege.

Brandon je u svom emotivnom obraćanju otkrio da, iako je Mackenzie bila vrlo transparentna na društvenim mrežama, postojale su borbe koje nikada nije podijelila s javnošću. "Morao sam gledati kako prolazi kroz neke vrlo, vrlo teške trenutke. Bilo je situacija kada je bila na intenzivnoj njezi i nije disala samostalno. To su trenuci koje nitko od nas nije dijelio, i pravo je čudo što je uopće toliko izdržala", rekao je. Opisao ju je kao najjaču, najvrjedniju i najdiscipliniraniju ženu koju je ikada upoznao, dodajući kako ga je svakog dana činila boljim muškarcem i suprugom. "Svatko tko poznaje Kenzie zna da je ona ratnica. Borila se i nastavila se boriti za mene, to mi je rekla i to sam znao. Sebično sam želio da se bori, ali sam također želio da bude u miru."

Osim što je dijelila svoju priču, Mackenzie je svoju bol pretvorila u umjetnost i način da pomogne drugima. Krajem 2024. godine pokrenula je "My Mantra Project", inicijativu u sklopu koje je crtala portrete "boraca svih vrsta", ljudi koji se suočavaju s rakom, ovisnošću ili problemima mentalnog zdravlja, spajajući ih s njihovim osobnim mantrama koje im daju snagu. Njezina vlastita mantra bila je "#IAmTheStorm" (Ja sam oluja). Kroz ovaj projekt, o kojem su pisali i svjetski mediji, osnažila je mnoge, dajući im platformu da podijele svoje priče. U svojoj borbi, neprestani izvor snage bio joj je suprug Brandon. "Ne mogu zamisliti da prolazim kroz išta od ovoga bez njega uz sebe. On je bio moja stijena kroz svaki neuspjeh, svaki boravak u bolnici i svaki trenutak neizvjesnosti", rekla je jednom prilikom. Njezina hrabrost i način na koji je svoju patnju pretvorila u nadu za druge ostat će njezina trajna ostavština. "Nisam siguran zašto je morala proći kroz ovo", zaključio je Brandon. "Ali drago mi je što sam posljednjih nekoliko godina proveo s ljubavi svog života. Ona je moje sve. Uvijek će biti."