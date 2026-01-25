Naši Portali
Zašto se popularna serija zove 'Divlje pčele'? Iza imena krije se zanimljiva simbolika

Selo je zamišljeno kao velika košnica prepuna tajni, zujanja, intriga i napetosti, a žene koje vode priču predstavljene su kao vrijedne, žilave i neustrašive pčele koje brane ono što im pripada. Upravo je ta simbolika prenesena i u hrvatsku verziju - sestrinska povezanost, borba za zemlju, očuvanje obitelji i sukobi u maloj zajednici nose istu snagu i značenje

Još od premijere, publika se neprestano pita što se krije iza naslova 'Divlje pčele' i zašto je upravo taj kukac odabran kao zaštitni znak serije. Iako se na prvu može činiti kao obična metafora, pozadina imena krije duboko i fascinantno značenje, piše RTL. U grčkom originalu naziv doslovno znači 'Divlje pčele', a autori su objasnili da pčele simboliziraju žensku snagu, izdržljivost, rad i borbu za dom, sve ono što utjelovljuju tri sestre koje se, usprkos nedaćama, prkosno drže zajedno.

Selo je zamišljeno kao velika košnica prepuna tajni, zujanja, intriga i napetosti, a žene koje vode priču predstavljene su kao vrijedne, žilave i neustrašive pčele koje brane ono što im pripada. Upravo je ta simbolika prenesena i u hrvatsku verziju - sestrinska povezanost, borba za zemlju, očuvanje obitelji i sukobi u maloj zajednici nose istu snagu i značenje.

Toma Domazet, očaran velikim stablom, izjavio je kako bi, kad izgradi kuću, posadio isti takav orah ispod prozora. No Katarina i Zora odmah su ga upozorile na staru predaju da "orah uz kuću nosi nesreću". Ipak, baš taj "nesretni" orah u njihovom dvorištu krije neočekivanu čaroliju. Njihov pokojni otac posadio ga je kad se Katarina rodila, a u tom istom orahu danas žive tri košnice divljih pčela.  I tu se krug simbolike zatvara: tri sestre i tri košnice, rad, borba, snaga i dom koji brane svim silama. Upravo zato naziv 'Divlje pčele' nije slučajan, nego savršena slika priče koju gledamo - priče o ženama koje, poput pčela, žive u svojoj košnici, čuvaju zemlju i obitelj, grade, prkose i opstaju.

Podsjetimo, radnja se odvija u imaginarnom selu Vrilo u Dalmatinskoj zagori tijekom 1950-ih, fokusirajući se na sukobe dviju obitelji, sestrinsku solidarnost i patrijarhalno društvo. Serija prati tri sestre Runje – Katarinu (Ana Marija Veselčić), Cvitu (Lidija Penić Grgaš) i Zoru (Lidiju Kordić) – nakon iznenadne smrti oca. One se bore za opstanak i očuvanje obiteljskog imanja u maloj zajednici gdje dominira moćna obitelj Vukas, predvođena Antom Vukasom (Alan Blažević). Katarina se udaje za Petra Vukasa (Klemen Novak) da spasi obitelj, ali vjenčanje donosi neočekivani zločin i niz intriga, ljubavi te borbe za pravdu.

showbiz RTL Divlje pčele

