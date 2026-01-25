VIDEO 'Ne možeš je mrziti': Meghan dirnula gosta poklonom, snimka ima 1.4 mil. pregleda

Meghan Markle svojom je kulinarskom emisijom ponovno postala glavna tema. Naime, Meghan je svom gostu, modnom stručnjaku Tanu Franceu uručila promišljen dar koji je postao apsolutni hit na TikToku. Isječak u kojem vojvotkinja od Sussexa poklanja tradicionalnu indijsku kutiju za začine ima 1.4 milijuna pregleda i više od 200.000 lajkova. "Zato se mržnja prema njezinu kraljevskom visočanstvu, princezi Meghan, nikada neće održati", piše u opisu viralne snimke.

Riječ je o isječku iz treće epizode druge sezone njezine lifestyle serije "S ljubavlju, Meghan" (With Love, Meghan), objavljene u kolovozu 2025. godine. U njemu vojvotkinja poklanja zvijezdi emisije "Queer Eye" masala dabbu - tradicionalnu indijsku kutiju za začine. Snimka prikazuje Francea kako uzbuđeno pita: "Smijem li otvoriti?", prije nego što je odmotao dar. Kad je vidio o čemu je riječ, duboko je uzdahnuo: "Pa to je starinska masala dabba!", te zagrlio Meghan. "Rekli su mi da dolaziš i da voliš začine, a ja sam već imala ovaj predmet kod sebe", objasnila je Meghan. "Željela sam ga pokloniti nekome tko će to doista znati cijeniti."

Vidno dirnut France je odgovorio: "To je nešto što se u obitelji prenosi s koljena na koljeno. Nikada nisam imao vlastitu masala dabbu. Hvala ti puno, naježio sam se. Ovo je predivno, naslijedit će je moja djeca. To je doslovno najljepši dar koji si mi mogla dati."

Iako njezina popularnost u Ujedinjenom Kraljevstvu nastavlja padati, ovaj viralni hit dokazuje da Meghan i dalje ima vjernu bazu obožavatelja. Prema podacima agencije YouGov iz siječnja ove godine, negativno mišljenje o njoj ima čak 66 posto ispitanika, što joj daje dosad najniži rejting.

Ipak, na TikToku dominiraju pozitivne reakcije. "Sviđa mi se što čuva darove i čeka pravu osobu kojoj će ih uručiti", glasi jedan od najpopularnijih komentara. Drugi korisnici su dodali: "Nitko me ne može natjerati da je mrzim" te "Zamislite scenu u budućnosti: Tata, gdje si ovo nabavio? Sine, to je bio dar od princeze!".

Inače, princ Harry i Meghan Markle ostali su bez još jednog člana svog užeg tima. Odlazak Jamesa Holta, dugogodišnjeg šefa komunikacija i jednog od ključnih ljudi Archewell fondacije ponovno je otvorio pitanje koje se već godinama provlači kroz britanske i američke medije: zašto vojvoda i vojvotkinja od Sussexa tako teško zadržavaju svoje suradnike? U razdoblju od samo pet godina, čak dvanaest visokopozicioniranih članova njihova tima prekinulo je suradnju s parom. Prema tvrdnjama upućenih izvora, rad za Sussexove često se opisuje kao izuzetno zahtjevan. Neki bivši zaposlenici navodno ni ne navode taj angažman na svojim LinkedIn profilima, dok se u privatnim krugovima posao opisuje kao „nemoguć“ i „emocionalno iscrpljujući“.

Pojedini bivši članovi tima sebe su, navodno u šali, ali s dozom gorčine, prozvali „Klubom preživjelih Sussexa“. Iako u službenim izjavama nema naznaka sukoba ili nezadovoljstva, činjenica da je James Holt već šesta ključna PR osoba koja je napustila tim samo tijekom 2025. godine teško se može zanemariti. James Holt bio je jedna od najbližih i najdugovječnijih profesionalnih figura u krugu princa Harryja i Meghan. Suradnju s Harryjem započeo je još 2017. godine, dok je radio za tadašnju Kraljevsku zakladu. Između 2019. i 2021. obnašao je dužnost šefa PR-a, u razdoblju koje je obilježilo povlačenje para iz kraljevskih dužnosti i preseljenje u Sjedinjene Američke Države. Od 2021. vodio je dobrotvornu organizaciju Archewell, a s parom se preselio u Kaliforniju. Pojavio se i u Netflixovoj dokumentarnoj seriji Harry & Meghan, gdje je ustvrdio da je politička klima oko Brexita potaknula rasističke stavove koji su narušili Meghaninu „bajku“ o ulasku u kraljevsku obitelj.