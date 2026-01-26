Brooklyn i Nicola ovim potezom prijete uništiti obitelj Beckham! Evo o čemu je riječ

Obiteljski sukob unutar klana Beckham eskalirao je nakon što je najstariji sin Brooklyn (26) nedavno objavio opširnu izjavu u kojoj je jasno poručio: "Ne želim se pomiriti sa svojom obitelji." U svom je istupu optužio roditelje, Davida i Victoriju, da su opsjednuti manipulacijom imidža u javnosti te da je "Brand Beckham" uvijek bio ispred njegove sreće. Ovaj potez prekinuo je višemjesečnu šutnju i otvorio vrata za javno razotkrivanje obiteljskih tajni, što je odmah privuklo interes moćnih izdavača.

Brooklyn je u objavi iznio i dosad nepoznate, šokantne detalje s vjenčanja s Nicolom Peltz, tvrdeći da je Victoria "otela" njihov prvi ples na "krajnje neprikladan i ponižavajući" način pred 500 gostiju. Ponovio je i optužbe da je njegova majka u zadnji tren odustala od izrade Nicoline vjenčanice. - Nikad mi u životu nije bilo toliko neugodno, osjećao sam se poniženo - poručio je Brooklyn, dodavši kako su zbog toga on i Nicola obnovili zavjete kako bi stvorili nove uspomene koje im neće buditi tjeskobu.

Victoria Beckham oglasila se prvi put nakon optužbi! Evo kako je reagirala na sinovu objavu

Čini se da je ovaj javni istup bio tek uvertira u idući, potencijalno najrazorniji potez. Prema pisanju britanskih medija, u prvom redu Mirrora, mladi supružnici vode pregovore s izdavačkom kućom Penguin Random House, istom onom koja je izdala i memoare princa Harryja "Rezerva". Ohrabreni golemim uspjehom Harryjeve ispovijesti, izdavači u drami Beckhamovih vide sličan potencijal te su navodno spremni ponuditi višemilijunski honorar kako bi Brooklyn i Nicola ispričali svoju stranu priče.

Da nije riječ samo o emotivnom ispadu, već o pomno isplaniranoj strategiji, svjedoči i angažman Jenny Afia, odvjetnice koja zastupa Harryja i Meghan, ali i činjenica da je Brooklyn roditeljima poslao pismo o prekidu komunikacije. S financijskim zaleđem Nicoline obitelji, čije bogatstvo daleko nadmašuje ono Beckhamovih, Brooklyn ima sve adute u rukama. Čini se da je pomno građen imidž Davida i Victorije pred najvećim izazovom do sada, onim koji prijeti potpunim urušavanjem.