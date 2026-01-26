Naši Portali
RAT U OBITELJI BECKHAM

Brooklyn i Nicola ovim potezom prijete uništiti obitelj Beckham! Evo o čemu je riječ

26.01.2026.
u 22:00

Nakon što je javno prekinuo sve odnose s roditeljima, Brooklyn Beckham i njegova supruga Nicola Peltz navodno su u pregovorima za višemilijunsku knjigu koja bi mogla srušiti carstvo Beckhamovih

Obiteljski sukob unutar klana Beckham eskalirao je nakon što je najstariji sin Brooklyn (26) nedavno objavio opširnu izjavu u kojoj je jasno poručio: "Ne želim se pomiriti sa svojom obitelji." U svom je istupu optužio roditelje, Davida i Victoriju, da su opsjednuti manipulacijom imidža u javnosti te da je "Brand Beckham" uvijek bio ispred njegove sreće. Ovaj potez prekinuo je višemjesečnu šutnju i otvorio vrata za javno razotkrivanje obiteljskih tajni, što je odmah privuklo interes moćnih izdavača.

Brooklyn je u objavi iznio i dosad nepoznate, šokantne detalje s vjenčanja s Nicolom Peltz, tvrdeći da je Victoria "otela" njihov prvi ples na "krajnje neprikladan i ponižavajući" način pred 500 gostiju. Ponovio je i optužbe da je njegova majka u zadnji tren odustala od izrade Nicoline vjenčanice. - Nikad mi u životu nije bilo toliko neugodno, osjećao sam se poniženo - poručio je Brooklyn, dodavši kako su zbog toga on i Nicola obnovili zavjete kako bi stvorili nove uspomene koje im neće buditi tjeskobu.

Čini se da je ovaj javni istup bio tek uvertira u idući, potencijalno najrazorniji potez. Prema pisanju britanskih medija, u prvom redu Mirrora, mladi supružnici vode pregovore s izdavačkom kućom Penguin Random House, istom onom koja je izdala i memoare princa Harryja "Rezerva". Ohrabreni golemim uspjehom Harryjeve ispovijesti, izdavači u drami Beckhamovih vide sličan potencijal te su navodno spremni ponuditi višemilijunski honorar kako bi Brooklyn i Nicola ispričali svoju stranu priče.

Da nije riječ samo o emotivnom ispadu, već o pomno isplaniranoj strategiji, svjedoči i angažman Jenny Afia, odvjetnice koja zastupa Harryja i Meghan, ali i činjenica da je Brooklyn roditeljima poslao pismo o prekidu komunikacije. S financijskim zaleđem Nicoline obitelji, čije bogatstvo daleko nadmašuje ono Beckhamovih, Brooklyn ima sve adute u rukama. Čini se da je pomno građen imidž Davida i Victorije pred najvećim izazovom do sada, onim koji prijeti potpunim urušavanjem.
showbiz drama memoari Princ Harry David Beckham victoria beckham Nicola Peltz Brooklyn Beckham

