Povodom obilježavanja Dana državnosti 2025. godine, Miroslav Škoro je javnosti predstavio pjesmu naslovljenu ''Zastava''. Istovremeno s glazbenim uratkom, objavljen je i prateći videospot u kojem se u glavnoj ulozi pojavljuje naša jedinstvena glumica Nada Rocco. Nakon duljeg izbivanja iz javnosti, Nada se pojavila s primjetno kraćom frizurom, a na njezinom licu jasno su vidljive godine bogatog životnog iskustva. Unatoč promjenama, jedna je stvar ostala postojana – njezin prepoznatljivi osmijeh. U videospotu Nada Rocco utjelovljuje lik žene koja marljivo izrađuje zastavu za svadbeno slavlje, dok zastavu preuzima Matija Škoro, sin Miroslava Škore.

Nada Rocco rodila se 15. rujna 1947. godine u glavnom gradu Hrvatske. Odgajana je u obitelji duboko povezanoj s umjetnošću; njena majka Nada Klašterka bila je ugledna glumica i književnica, što je značajno utjecalo na njezinu ranu sklonost prema glumačkoj umjetnosti. Još u djetinjstvu nastupala je na pozornici zagrebačkog Pionirskog kazališta te je sudjelovala u radijskim dramama namijenjenim djeci, gdje je davala svoj glas bajkovitim likovima poput Trnoružice i Pepeljuge.

Svoje obrazovanje završila je 1972. godine na prestižnoj Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studijskih godina bila je stipendistica renomiranog Hrvatskog narodnog kazališta, gdje je i pokrenula svoju profesionalnu glumačku putanju.

Godinama je ne viđamo u javnosti! Evo kako danas izgleda Nada iz 'Zabranjene ljubavi'

Počevši od 1975. godine postala je stalni član ansambla Gradskog kazališta Komedija u Zagrebu, gdje je ostvarila mnoštvo značajnih uloga u predstavama poput "Grička vještica", "Kaos u kulisama" i "Skup". Paralelno je ostvarivala suradnje s drugim kazalištima, uključujući Kazalište mladih, Trešnju, Jazavac i Malu Scenu.

Što se tiče televizijskog stvaralaštva, publika ju najbolje poznaje po ulogama u serijama "U registraturi" (1976.), "Zabranjena ljubav" (2004. – 2008.), "Najbolje godine" (2010.), "Larin izbor" (2012.) te "Zora dubrovačka" (2014.). Svoj kinematografski put započela je 1961. godine filmom "Sudar na paralelama", dok je za svoj rad u filmu "So" (1973.) dobila priznanje za najbolju debitanticu na filmskom festivalu u Nišu. Njezin glas mogao se čuti u mnogobrojnim animiranim ostvarenjima, među kojima su "Čudesna šuma" (1986.), "Kralj lavova", "Bambi II" i "Auti".

Osim glumačke karijere, posvetila se i glazbenoj djelatnosti. Zajedno s glazbenim sastavom "Rocco Davora" objavila je dva singla, a 1994. godine izdala je album romantičnih pjesama "Zagrli me nježno" u partnerstvu s kolegom Brankom Blaćom. Privatno je udana za glazbenika Davora Rocca, s kojim ima dvoje potomaka - kćer Barbaru Rocco, koja je također izabrala glumačku profesiju, te sina Luku Rocca.