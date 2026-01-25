Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 84
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
neobična avantura

FOTO Sjećate li se? Kolinda se okušala i u glumi, evo u kojoj je domaćoj seriji imala ulogu

Foto: Screenshot
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
25.01.2026.
u 14:28

Kolinda je tako pokazala i kako je skočila u ledeno more, a tim povodom mi se prisjetili i kako se spremno upustila u glumačku ulogu

Domaću javnost trenutačno intrigira putovanje bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na Antarktik. Kolinda se s ovog putovanja javlja već danima te oduševljava svojim avanturističkim duhom i hrabrošću. Kolinda je tako pokazala i kako je skočila u ledeno more, a tim povodom mi se prisjetili i kako se spremno upustila u glumačku ulogu.

Naime, bivša predsjednica igrala je samu sebe u seriji Nove TV ''Dar Mar'' i zadatak odradila bez pogreške. ''Moram reći da sam ga malo više improvizirala svaki put nisam od riječi do riječi jer ja ne mogu naučiti od riječi do riječi, pa to jest bio najveći izazov i naravno nekako osloboditi se i biti prirodan pred kamerama jer uvijek kad vidite kameru, svi se malo odrvenimo i svi smo malo, malo više neprirodni'', govorila je tada.

Foto: Dnevnik.hr

Podsjetimo, bivša predsjednica ovih dana uživa na putovanju na Antarktici s poznatim hrvatskim putopiscem Kristijanom Iličićem. Njegova agencija Nomadik Travel stoji iza ove ekspedicije, a Iličić je s pratiteljima na Instagramu podijelio detalje smještaja bivše predsjednice. U kratkom videu javnost je proveo kroz jednu od kabina, otkrivši da svi putnici uživaju u identičnom luksuzu. Svaku od njih krasi veliki bračni krevet, radni stol i, najvažnije, privatni balkon s kojeg se pruža nestvaran pogled na ledene sante i antarktički ocean. Kao dobrodošlica, putnike je dočekala boca šampanjca.

Ova deseterodnevna avantura, čija cijena po osobi iznosi 16.990 eura bez zrakoplovnih karata, pomno je isplanirana. Iličić je otkrio kako je dugo tražio idealan plan putovanja, odlučivši se za varijantu koja izbjegava plovidbu zloglasnim Drakeovim prolazom na putu prema Antarktici. Grupa je tako iz Čilea odletjela posebnim letom do otoka King George, gdje su se ukrcali na ekspedicijski brod, dok je za povratak planirana plovidba kako bi iskusili i taj pomorski izazov. Neke kabine na ovom brodu, kako je naveo, dostižu cijenu i veću od 30.000 eura.

Luksuz se ne zaustavlja na privatnim kabinama. Brod, opisan kao jedan od najboljih za polarne ekspedicije, opremljen je poput hotela s pet zvjezdica. Putnicima su na raspolaganju spa centar sa saunom koja ima izravan pogled na ledenjake, jacuzzi, teretana i vrhunska gastronomska ponuda. Uz to, grupa ima rezerviranu večer u "observation loungeu" za privatnu zabavu, kao i posebnu večeru u glavnom restoranu. Kako bi doživljaj bio potpun, na brodu se nalaze i znanstvenici koji su u svakom trenutku spremni odgovoriti na sva pitanja o fascinantnom svijetu koji ih okružuje.

Kolinda Grabar-Kitarović, kojoj je ovo putovanje ispunjenje životne želje i posjet posljednjem kontinentu na njezinoj listi, avanturu proživljava punim plućima. Posebnu je pažnju privukla snimka takozvanog "polarnog skoka" (Polar Plunge), gdje je bivša predsjednica bez oklijevanja skočila u ledeno more čija je temperatura blizu nule. Iličić je taj potez popratio komentarom da je pokazala "pravi polarni karakter". Fotografije na kojima pozira u neposrednoj blizini pingvina, odjevena u karakterističnu crvenu ekspedicijsku jaknu, izazvale su oduševljenje na mrežama, a neki su u šali komentirali kako prizori izgledaju toliko nestvarno da djeluju kao da ih je stvorila umjetna inteligencija.

Ključne riječi
Kolinda Grabar - Kitarović showbiz

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar tuđinskekratkenoge
tuđinskekratkenoge
15:01 25.01.2026.

Kako se ne bi sjetili. Bila je predsjednika sa 1% "gafova" od onog što ih ima sadašnji predsjednik. I od tih 1% polovica je bila medijski nabrušena.

Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
14:59 25.01.2026.

Već tjednima čitamo gdje je i što radi bivša predsjednica. Čemu to?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Na današnji dan 1981. ro?en je makedonski pjeva? Toše Proeski
Video sadržaj
NEPREŽALJENI GLAZBENIK

‘Volite se’ – poruka koja ne prestaje odjekivati: Da je živ, Toše Proeski bi danas slavio 45. rođendan

Nakon rasprodanih koncerata u Beogradu i pobjede na Beoviziji 2003. s pjesmom "Čija si", Toše je postao miljenik publike diljem bivše Jugoslavije. Godine 2004. predstavljao je Makedoniju na Eurosongu u Istanbulu s pjesmom "Life", a iste godine probio se i na hrvatsko tržište, ponajviše zahvaljujući suradnji s Tonijem Cetinskim na duetu "Lagala nas mala"

Actor Timothy Busfield pre-detention hearing in Albuquerque
BRANI SE SA SLOBODE

Slavni glumac pušten iz pritvora: Supruga se slomila u suzama dok se on bori s optužbama za zlostavljanje

Busfield se suočava s dvije točke optužnice za kriminalni seksualni kontakt s maloljetnikom i jednom točkom za zlostavljanje djeteta. Tužiteljstvo tvrdi da je glumac neprimjereno dodirivao dvojicu dječaka, tada sedmogodišnje i osmogodišnje blizance, na setu popularne Foxove serije "The Cleaning Lady" ("Čistačica"), koju je režirao i u kojoj je imao sporednu ulogu

Split: Ivana Ninčević Lesandrić održala je konferenciju za medije
Video sadržaj
7
ivica puljak

FOTO Bivši splitski gradonačelnik puca od ponosa! Pohvalio se uspjehom kćeri: 'Ovo je veliki dan'

Naša Ema je upravo obranila doktorat na sveučilištu u Barceloni! Doktorat ima naslov Quantum-inspired Machine Learning for High Energy Physics Applications, a izradila ga je u CERN-u u okviru 'Quantum Technology Initiative' i u Barcelona Supercomputing Center, a obranila na Universitat Autonoma de Barcelona. Ovo je veliki dan za našu Emu i za cijelu našu veliku obitelj. Neopisivo smo ponosni i sretni!", napisao je Puljak u objavi na Fejsu

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!