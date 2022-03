Zrinka Grancarić o izvještavanju u ratu: 'Nije jednostavno, dani su dugački, jako je naporno'

Voditeljica, urednica i reporterka Zrinka Grancarić prošlog je tjedna bila prvo lice koje su gledatelji mogli vidjeti na HTV-u 4 nakon početka ruske invazije. Zrinka je hrvatsku javnost obavještavala o svemu što se događa, a posebno je gledatelje oduševila svojom smirenošću. U kratkom razgovoru ispričala nam je o organizaciji HRT-a te tome kako uspijeva ostati tako smirena. Kazala je da su pripreme na HRT-u krenule desetak dana prije početka invazije.

- Urednica Informativnog medijskog servisa HRT-a Katarina Periša Čakarun nas je stavila nas je na 'stand by' za slučaj da se zaista nešto i dogodi. Nekako smo se svi nadali i sve analitike su pokazivale da neće doći do toga, ali mi smo ipak trebali biti spremni za slučaj da dođe do rata - rekla je te dodala da su se podijelili u ekipe i podijelili radne zadatke.

- Mene su odredili za onu osobu koja prva ulozi u studio – istaknula je te objasnila da je s kolegama bila u kontaktu na dnevnoj bazi i van posla te da je u četvrtak u šest sati ujutro dobila poziv od svojih nadređenih da kreću i da je nažalost došlo do invazije. Kazala je da se radi o velikom pogonu ljudi koji rade na programu: od tehnike, režije, montažera, snimatelj, novinara po redakcijama do urednika.

- Puno ljudi se moralo prije zore pokrenuti da bi mi to mogli ishendlati – objasnila je te dodala da je sve jednim dijelom vrhunska improvizacije, ad hoc reakcije, jer nikad ne mogu znati što će se sljedeće dogoditi ili što će zateći.

- Srećom je tu veliko iskustvo koje mi imamo, nažalost i zbog hrvatskih kriznih situacija. Veliko razumijevanje za ono što se događa u Ukrajini i naše vlastito znanje koje imamo iz Domovinskog rata definitivno je pomoglo da možemo ovaj jako zahtjevan posao odraditi kako treba – opisala je te dodala da je posla užasno puno i da nema toliko ljudi, što posao čini još težim.

- Nije jednostavno, dani su dugački, jako je naporno za sve nas – kazala je Grancarić te dodala da u jednom trenu moraju malo i stati i udahnuti i pripremiti se za novi dan, ali misli, da unatoč činjenici da se za ovakva izvanredna stanja nikada ne možeš u potpunosti pripremiti, da se IMS HRT-a dobro posložio i da su puno mirniji oko organizacije.

Informacije koje objavljuju vrlo su osjetljive, a iz Hrvatske nije lako saznati i provjeriti podatke. Sve informacije zato objavljuju s dozom rezerve i pozivaju se ne relevantne izvore poput službenih organizacija i tijela. Dugogodišnja novinarka objasnila nam je i kako uspijeva biti smirena u tako teškim situacijama.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell - Čovjek jednostavno mora biti takav - kratko je rekla, a zatim objasnila da joj u tome pomaže njezino iskustvo dugo 27 godina, ali i karakter.

- Kada su izvanredne okolnosti, ja mogu ostati vrlo smirena, racionalna i fokusirana na posao – rekla je te dodala da je svjesna da si ne može dopustiti pogrešku ili opuštanje jer se radi o prevažnoj i preosjetljivoj temi.

- Jednostavno u tim trenutcima fokusiram se na čovjeka ispred sebe, na podatke, na to da javnosti trebamo dati najvažnije informacije i da tu nema mjesta za moje emocije i eventualne slabosti. Za to će biti vremena kasnije, kad prođe. Kad sjednem negdje doma sama sa sobom i kad se mogu malo posvetiti sebi – opisala je novinarka. Pitali smo je i kako cijela situacija i praćenje vijesti iz minute u minutu djeluje na nju te kako se oslobađa stresa. Za situaciju je rekla da bi ju opisala kao 'malo opterećavajuću'.

- Možda je to najblaži izraz kojeg mogu iskoristi i reći. U subotu sam imala kao jedan mali dan odmora, da malo dođem sebi i tu sam se isključila nakratko od svega. Iako, ne može se čovjek isključiti u potpunosti, jer isključiš se na par sati i već si propustio hrpu informacija – opisala je. Objasnila je da jako voli hodati i šetati te da je u subotu tako izdvojila i vrijeme za sebe.

- Zaista sam imala potrebu biti malo sama sa sobom, da dam svom mozgu malo oduška. Nemamo puno prostora za tako nešto – odgovorila je. Naglasila je da uvijek razmišlja o ljudima u Ukrajini i koliko je njima teško, tako da se nema pravo žaliti.

- Trebamo podnijeti svoj dio, pomoći gdje i koliko možemo, ja bih voljela da mogu pomoći i više. Radim svoj dio posla i nadam se da pomažem u tome da javnost sazna što se događa u Ukrajini – rekla je novinarka te dodala da trenutno ne radi posao koji radi da bi vjerojatno volontirala u Ukrajini.

- Ja sam prošla Domovinski rat u Zadru i moja empatija prema ljudima u Ukrajini je jako velika. Mogu se staviti u njihovu poziciju. Jasno se sjećam svih naših misli koje su tada bile, u nekakvoj 1991., 1992. godini. Svih tih noći u podrumima, pod uzbunama i bez struje i vode. Kad netko pokušava uništiti sve tvoje i sve što znaš, onda život nije baš jednostavan. To je jedna misao koja me dosta drži u ovim danima. Mi smo to sve prošli, mi smo bili Ukrajina – zaključila je.

