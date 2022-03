Unutarnji bazen, sauna i privatna knjižnica: Pogledajte luksuznu vilu novog Gospodina Savršenog!

Uskoro na RTL-u s prikazivanjem počinje treća sezona popularnog showa "Gospodin Savršeni", u kojoj će raskošno opremljena rezidencija od gotovo 400 kvadrata s gotovo 2000 kvadratnih metara prekrasne okućnice podno zagrebačkog Sljemena biti kulisa za nove ljubavne avanture. Većina scena u reality showu odvijat će se upravo u vili, gdje će zgodni neženja ugostiti 20-ak djevojaka koje će se tijekom sezone boriti za njegovu ljubav.

Još uvijek njegov identitet nije poznat, no RTL piše da je on "džentlmen, snažan i savršeno definiran. On je besprijekorno precizan, on je... Doktor fizike!"

Luksuzno opremljena kuća na tri etaže od gotovo 400 kvadratnih metara krije brojne sadržaje koji će dodatno zagrijati atmosferu. Unutarnji bazen, sauna, privatna knjižnica, prostrani dnevni boravak, velika blagovaonica s kuhinjom, moderno opremljene sobe i kupaonice te velika terasa s pogledom na prekrasne zelene brežuljke scene su koje podsjećaju na filmske, a postat će realnost za djevojke i neženju.

Foto: RTL

Uz brojne sadržaje unutar vile raskošna rezidencija sastoji se i od prekrasne okućnice od gotovo 2000 četvornih metara koja se nalazi podno zagrebačkog Sljemena, piše RTL.

Foto: RTL

A za dodatnu romantiku, RTL je vilu i okućnicu ukrasio stotinama ukrasnih lampica, svjećica te brojnim cvijećem i nezaobilaznim ružama. Vila je spremna za svoje nove stanare i za prvi koktel party na kojem će Gospodin Savršeni upoznati 20 djevojaka, no na raspolaganju će imati samo 19 ruža.

