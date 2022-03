San o budućnosti u spektaklu od paviljona na Dubai Expou jedinstvena je prilika da se svjetska čuda vide uživo

Dubai me nije previše je privlačio, iako se radi o ekonomskom i arhitektonsku čudu nastalom u kratkom roku. Iako je već dugo na mojoj listi za putovanja, uvijek bi se prije progurale destinacije na sjeveru, no druga polovica zimskih školskih praznika pokazala se kao prilika da se svjetska čuda vide uživo, a skori završetak svjetske izložbe bio je dodatni motiv. Dubai Expo, naime, jedinstvena je prilika da se vide radovi nekih od najvećih svjetskih dizajnera. Riječ je o pravom spektaklu u okviru kojeg 192 zemlje pričaju svoju priču paviljonima kao da imate svijet na dlanu. Kreacije su raznovrsne, no ipak bih izdvojio nekoliko paviljona koji svojim dizajnom nadmašuju očekivanja, a za sve koji neće imati priliku Expo posjetiti uživo, to mogu učiniti virtualno.

Jedan od najimpresivnijih je britanski "Paviljon pjesama" koji je osmislila nagrađivana londonska umjetnica i dizajnerica Es Devlin, poznata po stvaranju zadivljujućih skulptura koje spajaju svjetlo, zvuk, poeziju i tehnologiju. Oblikovan je poput drvenog glazbenog instrumenta, a umjesto korištenja betona i čelika, izgrađen je od križnog lameliranog drva kako bi se smanjio utjecaj na okoliš. Na led pločicama prikazuju se pjesme na engleskom i arapskom jeziku koje su generirane umjetnom inteligencijom. Zanimljivo je istaknuti kako je ovo prvi britanski paviljon koji je dizajnirala žena.

Nizozemski paviljon je, pak, spoj tehnologije i estetike, a ispiran je temom "Ujedinjenje vode, energije i hrane". Ispod višebojnih solarnih panela, za koje je zaslužna dizajnerica Marjan van Aubel, nalazi se vertikalna farma. Marjan je dizajnirala krov s otvorima koji filtriraju svjetlost koja je potrebna za rast biljaka, dok solarni paneli cijeli paviljon napajaju obnovljivom energijom.

Čuveni španjolski arhitekt Santiago Calatrava dizajnirao je paviljon Ujedinjenih Arapskih Emirata čija konstrukcija podsjeća na krila sokola. Sastoji se od ljuske i portala na kojima se nalazi 28 pokretnih krila, koja se mogu otvoriti u roku od tri minute. U unutrašnjost su postavljeni solarni paneli koji su zaštićeni od kiše i pješčanih oluja kada su krila zatvorena, a kada se krila otvore, omogućavaju panelima maksimalnu osunčanost kako bi proizveli dovoljnu količinu energije za napajanje cijelog paviljona u čijem su središtu postavljena platforma koja posjetitelje "nosi" s jednog kata na drugi za vrijeme audio-vizualnih projekcija.

Paviljon Singapura dizajnirao je studio WOHA kao svojevrsnu zelenu oazu usred pustinje kojom su prezentirali ideju održive budućnosti i savršeni spoj tehnologije i prirode. Ovaj paviljon pokazuje kako se zelenilo i priroda mogu uklopiti u urbana središta, a zasađeno je preko 170 vrsta biljaka koje inače rastu na području Singapura. Paviljon ima uzdignute staze i viseće vrtove, dok se pitka voda proizvodi u samom središtu kroz solarnu desalinizaciju koja smanjuje prekomjerno korištenje vode. Zanimljivo je i kako su u paviljon postavljeni roboti koji se brinu o biljkama te prikupljaju podatke o okolišu.

Ako želite pobjeći od gužve i vreve, trebate posjetiti Finski paviljon koji je savršeno upakiran u drvenu strukturu, a prirodni materijal djeluje veoma umirujuće. Finski paviljon osmislio je studio JKMM iz Helsinkija kao simbiozu ljudi, prirode i tehnologije.

Talijanski paviljon dizajnirao je Carlo Ratti Associati s materijalima koji se mogu koristiti više puta, a pritom omogućavaju i prirodno hlađenje. Napravljen je od tri brodska trupa koja su prekrivena zavjesom od recikliranog plastičnog užeta u bojama talijanske zastave, a glavni slogan je da je arhitektura ljepota koja povezuje ljude.

Studio OOS dizajnirao je Švicarki paviljon koji već na prvu privlači pažnju svojim dizajnom, odnosno fasadom koja je zamišljena kao veliko ogledalo u kojem se reflektira veliki crveni tepih. Ideja ovog paviljona zapravo je jednostavna - razmišljanje o imidžu Švicarske, ali i samih sebe. Unutrašnjost paviljona dočarava švicarske planine do kojih posjetitelje vodi puteljak i magla.

"Paviljon održivosti" jedan je od najupečatljivijih objekta Expoa. Glavni cilj paviljona je osvijetliti domišljatost i mogućnost arhitekture. Studio Grimshaw na paviljon je postavio solarne kolektore, a projektiran je tako da sam generira energiju i vodu. Unutar paviljona postavljene su izložbe koje posjetitelje vode kroz svjetska mora i šume te pokazuju utjecaj koji ljudi imaju na svijet.

Studio AGi dizajnirao je "Paviljon mogućnosti" koji je sagrađen je u tri djela, a u središtu se nalazi "trg" na kojem se okupljaju posjetitelji. Ispod metalne nadstrešnice nalazi se šest slojeva tkanine, a cijeli paviljon predstavlja oblake i snove koji potiču ljude da izgrade i ostvare bolju budućnost.

