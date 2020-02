Zoran Šprajc: “Velika je stvar 5 godina zaredom biti nominiran”

Urednik i voditelj emisije RTL Direkt Zoran Šprajc ne boji se postavljati goruća pitanja i koji put "oprati" političare.

Šprajc je nominiran za Večernjakovu ružu u kategoriji TV osobe godine. Iako se trenutačno još oporavlja, urednik i voditelj na dodjelu dolazi s ekipom iz redakcije, a kako je lani krajem studenog doživio infarkt, osim o poslu, razgovarali smo malo i o privatnom životu.

Jeste li očekivali nominaciju za Večernjakovu ružu i ove godine?

Nakon četiri uzastopne nominacije i tri osvojene Ruže bila bi lažna skromnost reći da me je još jedna nominacija zatekla, ali to ne znači da me nije obradovala kao i prva. Možda čak i više jer je stvarno velika stvar kad u golemoj konkurenciji koja vlada u televizijskom eteru pet godina zaredom dobivaš ovako veliko priznanje i struke i publike. I to u Hrvatskoj, gdje zvijezde izgore i prije nego što zasjaje.

Godinu vam je, nažalost, obilježio i infarkt, kako se osjećate i što vam najviše pomaže u oporavku?

Osjećam se malo čudno, kao da sam upao u neki drugi život, život bez cigarete, život bez stresa, bez posla, bez svega što mi je umalo potpuno oduzelo život. Trenutačno mi najviše pomažu stručnjaci iz "Srčane", poliklinike za rehabilitaciju i prevenciju kardiovaskularnih bolesti, ali ne mogu ni oni mnogo pomoći ako čovjek ne odluči sam sebi pomoći. Tako da nastojim provesti što više vremena u šumi, na zraku, pa je zapravo najveći dobitnik ove nove situacije moja labradorica Bela koja umjesto ponekad vikendom sad gotovo svaki dan trčkara Maksimirom.



Je li bilo teško prestati pušiti i je li to jedino što ste promijenili u životu nakon infarkta?

Jest, teško je, pogotovo kad ste 30 godina strastveni pušač, ali nije neizdrživo. Zasad uspješno odolijevam svakom izazovu i još nisam došao u napast da zapalim, ali neću se previše hvaliti. Prošlo je tek dva mjeseca, a nakon prvog infarkta bez cigarete sam jedva izdržao šest mjeseci. Ali kako je ovo bio drugi žuti karton, želim li ostati još neko vrijeme u igri, ovaj put morat ću se potruditi izdržati puno duže.

Što mislite, po čemu se najviše razlikujete od ostalih TV voditelja?

Pa, koliko mi je poznato, ja sam najveći od svih voditelja, otkako je Goran Milić otišao u mirovinu nema većeg od mene. 187 visine i oko 120 kg težine moji kolege teško da će ikad nadmašiti, he-he. Šalim se, vjerojatno je mnogo faktora u igri i svakako da je jedan od njih što sam format RTL Direkta napravio po sebi i po onome što bih ja volio gledati u 22 i 15, a kad radiš nešto s guštom i po svojoj mjeri, onda se ta mjera mora svidjeti i publici jer zapravo pokazuješ da si dio te publike, da razumiješ svoju publiku i da si običan ili neobičan točno onoliko koliko je obična ili neobična i publika.

Već godinama prozivate političare, jeste li se kome zamjerili?

Ne znam, ali znam da mi je savjest čista. Nikad ne udaram ispod pojasa, ne prozivam ih nekakvim jeftinim demagoškim parolama, nego konkretnim činjenicama i argumentima. Prozivam ih zbog njihova posla, zbog onoga što rade ili, točnije, zbog onoga što ne rade. A mislim da su i oni već naučili da je medijska kritika dio njihova posla i da moraju raditi u interesu javnosti jer od javnosti i žive. Uglavnom, ako se nekom političaru i jesam zamjerio, to dosad nije pokazao jer svaki je rado došao u emisiju. Naravno, ne zbog mene, nego zbog moje publike jer znaju da je jako velika.





Na koji ste svoj prilog prošle godine najviše ponosni?

Ispao mi je super intervju s premijerom Plenkovićem. Bila je baš dobra, fer šora argumentima i bilo je jako puno dobrih reakcija i medijskog odjeka. Inače sam najviše ponosan kad netko od naših novinara poput Kristine Čirjak, Gorana Latkovića i drugih donese reportažu punu emocija. Televizija je medij koji najbolje prenosi emocije, a publika voli i traži emocije. Onaj tko to ne razumije bolje da se televizijom ne bavi.

Studio RTL Direkta nedavno je osvanuo u novom ruhu, jeste li zadovoljni promjenom i veselite li se vratiti na posao?

Ekipa je super odradila posao, mislim da smo dobili upravo ono što smo htjeli: vizualni štih late-night emisije, a novi studio s golemim videozidovima pruža goleme mogućnosti, na nama je da iz toga sad izvučemo najviše i najbolje što možemo. Vrag mi ne da ni na bolovanju mira pa imam već par ideja, ali pričekat će još malo..





Emisiju umjesto vas već neko vrijeme vodi vaša zamjenica Mojmira Pastorčić, jeste li zadovoljni njezinim radom i dogovarate li se s njom prije emisija?

Jako sam ponosan na Mojmiru, ne postoji osoba koja me je mogla bolje zamijeniti. Njezinu osobnost, različitost, žovijalnost i znatiželjnost prepoznao sam još kad smo tražili urednicu emisije i znao sam da sve to što ima iza kamere može donijeti i ispred kamere. Ona je tri u jedan. Stas, glas i pamet. Ako ova nominacija pokazuje da moje vrijeme još ne prolazi, budite sigurni da njezino vrijeme tek dolazi.

Aktivni ste na društvenim mrežama, pogotovo na Instagramu, pomažu li vam u poslu ili to radite zbog sebe?

Počeo sam zbog posla, a sada radim zbog sebe. Bila mi je čudna ta komunikacija fotografijama, ali sad mi se baš svidjela, čini mi se da prenosi više topline, emocija i doživljaja nego Facebook. Uostalom, Facebook je za starce, mi mladi smo na Instagramu (smijeh).