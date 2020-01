Ekipa 'Provjerenog': Nadamo se da će nam se dogoditi treća sreća

I ove godine emisija “Provjereno” nominirana je za Večernjakovu ružu u kategoriji TV emisije godine. O nominaciji smo razgovarali s urednicom emisije Ivanom Paradžiković.

Ovo vam je treća nominacija. Vjerujete li da će ovo biti treća sreća i da će Ruža konačno završiti u vašim rukama i u ovoj kategoriji?

Kao što nam je i 13. sezona sjajna, unatoč nesretnom broju, tako se nadamo da će i ova treća nominacija biti sreća. Mi smo klasa optimist. Vječito vjerujemo da će sve biti dobro. Ružu još nismo dobili za ovu kategoriju. Na mom redakcijskom stolu stoji jedna koju sam ja osvojila za TV osobu godine, ali davne 2013. Tako da, stvarno bi bio red da imamo još jednu u buketu.

Kakva je atmosfera vladala u redakciji “Provjerenog” nakon što ste saznali da ste nominirani za Ružu?

Kod nas je uvijek situacija “na granici”. Ili pucamo od sreće ili po šavovima. Nema sredine. Jasno da smo zbog Ruže bili sretni, još jedan povod da se svi zajedno zabavimo, još jedan trenutak da osvijestimo da ipak mi to dobro radimo. Sve me češće ljudi pitaju jesmo li mi svjesni kakav lavovski posao odrađujemo. Vjerujte mi, nismo. I zato su takvi trenuci prilike da i sami sebi kažemo “bravo”. Posebno smo svi ponosni na nominaciju Maje Medaković u kategoriji TV osobe godine. Nakon njezine priče za Milana i Matiju više ništa nije bilo isto. Od donacija su izgradili novu kuću. Malenoj Luciji Krstić iz Trilja život se isto okrenuo naglavačke: od donacija mama i ona su kupile stan. Obitelj Brajković kupila je kuću. Četiri sestre Majhen od donacija su adaptirale staru obiteljsku kuću. Teti Ljilji je kupljena montažna kuća! Dječaku Dejanu Zoriću radi se nova kuća! Ali bilo je tu još predivnih raspleta priča koje je Maja ispričala. Šimunu je skupljen novac i kupljen komunikator. To su samo neka od nevjerojatnih čuda za koja je Maja zaslužna. Priznajte, dobar rezultat u samo deset godina rada. Njoj je nebo granica.

Od koga najviše strepite kada je riječ o konkurenciji?

Ma nema tu riječi o strepnji. Biti među pet izabranih stvarno je velika čast. Toliko dugo godina ostati i opstati na vrhu je samo po sebi ogroman uspjeh.

Foto: Jurica Galoić/Pixsell

Vaši prilozi izazivaju golem interes javnosti. Možete li izdvojiti neke priče na koje ste posebno ponosni u protekloj godini?

Popis je popriličan. Pričom Ivana Čorkala o ispovijesti žrtve silovanja Damira Škare otvorili smo sezonu i samo smo nastavili iz tjedna u tjedan jednakom žestinom. Ponosna sam na hrabrost te žene, jedine osobe koja se usudila suprotstaviti tako moćnom čovjeku. Ali ponosna sam i na svoju novinarsku ekipu. Kada Ema Branica stane ispred samoprozvanog kiropraktičara Ante Pavlovića, čovjeka poznatog po nasilnom ponašanju, ili kada Ana Malbaša stane pred čovjeka optuženog za ratni zločin silovanja i ubojstvo civila, i to pred njegovom kućom u stranoj državi… trenuci su to kada shvatim koliko sam na njih ponosna jer žive novinarstvo, jer nema odgovora ne, nema granica koje neće prijeći u potrazi za istinom. Bila je tu i priča o štrajku učitelja, koja im je u jednom trenutku kada se cijela javnost bavila samo mišlju hoće li ili neće djeca odrađivati nastavu, kada su se maliciozno objavljivale konfuzne i netočne informacije o njihovim plaćama, ta je priča Mate Barišića podsjetila na važnosti njihove uloge u društvu, na neki način obranila je njihovo dostojanstvo. Izuzetno važan trenutak i važna priča Mate Barišića. Također, ove se sezone dosta bavimo i pitanjem upravljanja Zagrebom, pratimo suđenje gradonačelniku Milanu Bandiću, propitujemo načine donošenja odluka, ali Ana Malbaša je otišla korak i dalje i dokazala kako je kod investitora kod kojeg je i sama otišla moguće kupiti stan kao što su to učinili i Bandićev kum iz Gruda i njegova supruga, uplaćivanjem rascjepkano na manje iznose kako bi se prikrilo stvarno porijeklo novca. Bilo je tu i onih zbog kojih mi je srce pucalo od tuge, poput priče o tragično preminulom Kristianu Vukasoviću, dječaku koji je umro od straha u zatvoru, stravičnom propustu zbog kojeg nitko nije odgovarao… ali i onih priča zbog kojih su se suze brzo pretvorile u osmijeh: sestre Majhen napokon su se uselile u svoju obiteljsku kuću, malenoj Ani iz prošlotjednog priloga mnogo ljudi sada traži način kako pomoći da opet bude s mamom i bratom. Tako da, svakako, ovo nam je jedna od uzbudljivijih sezona.

Potkraj prošle godine veliku pozornost izazvao je i prilog žrtve Damira Škare. Zbog njega ste se susreli s prijetnjama, ali i kaznenim prijavama.

Da. Svaka zabrana, pokušaj zastrašivanja samo nas još više motiviraju. Inat, u nemogućim situacijama, ono je što nas goni naprijed.

S kime dolazite na svečanu dodjelu u HNK? Stiže li ekipa “Provjerenog” u punom sastavu?

S najdražima: cijela redakcija “Provjerenog” je moja pratnja!