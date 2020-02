Tarik Filipović: 'Puno bi mi značilo da osvojim još jednu Ružu'

Svestrani Tarik Filipović vratio se kao voditelj u kviz "Tko želi biti milijunaš" na HRT-u i ponovno osvojio srca publike i kritike svojim nastupom, zbog čega je nominiran za Večernjakovu ružu u kategoriji TV osoba godine. Tarik nam je, među ostalim, otkrio kako se osjeća zbog nominacije, ali i zašto se znojio u studiju.

Što vam znače nagrade i jeste li očekivali nominaciju za Večernjakovu ružu?

Nagrade uvijek znače, naravno, pogotovo kad si mlađi, to ti je neki "poguranac" i vjetar u leđa da nastaviš raditi vrijedno i ostvarivati svoje snove, ali kako godine idu, opet ti je drago kad dobiješ neko priznanje, premda si, ruku na srce, malo ohlađen od raznoraznih žirija i "kuhinja" koje si prošao u životu. Znalo se dogoditi da dobiješ kad misliš da nisi zaslužio i ne dobiješ kad si zaslužio, ali u svakom slučaju jako cijenim mišljenje publike, a zbog publike radimo i predstave pa i televizijske emisije. Večernjakova ruža jedna je od prvih najprestižnijih nagrada, a ja sam već dobio dvije Ruže i dva Večernjakova Ekrana, tako da, kad bih dobio petu, to bi mi stvarno puno značilo. A jesam li očekivao... pa naravno da sam očekivao.

Prošle se jeseni na HRT vratio kviz "Tko želi biti milijunaš", a vi ste ponovno voditelj. Jesu li se slegli dojmovi, kakve su kritike?

Da, "Milijunaš" se vratio i doveo me u jednu od najgorih situacija, kada sam morao birati između "Potjere" i "Milijunaša". Bila je opcija ostanka u oba kviza, što sam ja odmah kategorički odbio jer mislim da to nije u redu. Srećom, Joško Lokas sjajno je uskočio u ulogu voditelja. Istina, bilo mi je jako teško ostaviti moje lovce, jer oko 800 i nešto emisija dijelili smo dobro i zlo, nekako tu "Potjeru" izbrendirali, ona je i dan-danas jako gledana. Ali, vratio sam se u stolac u kojem se najudobnije osjećam, beskrajno uživam u tome, nadam se da se to vidi, a po reakcijama publike i kritike, apsolutno smo pogodili s povratkom i mislim da ćemo biti sve gledaniji i gledaniji, a moram pohvaliti i igrače koji su sve bolji i bolji.

Kako se spremate za snimanje "Milijunaša"? Imate li neki ritual?

Pa da, ja sam čovjek od rituala, imam neka svoja pravila i principe od kojih ne odustajem i tako nekako najljepše uđem i u predstavu i u snimanje "Milijunaša". Uvijek se sjetim pokojnog slovenskog skijaša Roka Petrovića koji je imao jedan pogled prema pisti, samo je gledao tu pistu i, kad bi se sjurio niz nju, to je bilo besprijekorno. Tako da, ja isto vidim tu predstavu i vidim to snimanje. I, naravno, večer prije karantena i ujutro opet rituali. Nema ono: "Možete li doći pola sata prije, snimiti neku izjavu?" Ne. Prije "Milijunaša" apsolutno ništa, zna se koliko sati prije je doručak, kad je ručak i ta me receptura nikada nije iznevjerila. Jedino tako mogu doći beskrajno koncentriran i raspoložen, što sam uglavnom (smijeh), a i kad nisam, nađem to u sebi jer i na predstavu i na snimanje dolaziš s tisuću svojih problema, ali publiku to ne zanima i nije u redu da se to vidi na tebi.

Jeste li se ikad preznojili u emisiji zbog napetosti?

Pa prije, kada se "Milijunaš" tek počeo prikazivati, dugo nam nije radila klima u studiju, tako da sam se preznojavao bez obzira na sve (smijeh). A sad kad klima radi... Da, ja nažalost nisam od onih "liječnika" koji ne upijaju probleme svojih pacijenata, sve proživljavam sa svojim igračima, stavim se u njihovu poziciju i znam da bi meni značilo da netko diše sa mnom dok to sve prolazim i proživljavam. Tako da, apsolutno od te napetosti znam biti onako, kao da sam kanal iskopao nakon emisije, ali sve to u nekoj ljudskoj, ljubaznoj namjeri. No ja volim adrenalin, ne volim ništa što je... na leru.

Da vi osvojite milijun kuna na kvizu, na što biste ga potrošili?

Pa znam da zvuči kao vic, ali stvarno bih vratio kredit i - što bi rekao Mujo u vicu - ostali nek' čekaju. A da nemam kredit, najvjerojatnije na putovanja. Ja taj hedonizam u sebi ne mogu pobijediti. Pojeo, popio i proputovao sam većinu novca koji sam zaradio u životu.

Aktivni ste na društvenim mrežama, pogotovo na Instagramu, komunicirate li s obožavateljima?

Jesam, aktivan sam, na Instagramu i odgovaram ljudima koji mi pišu jer mislim da bih i ja bio sretan da mi netko odgovori. Isto kao što nikada nisam nikome odbio fotografiju. Volim i kad dobijem neku kritiku, ali obično su to pohvale. Iskreno, odgovaram na sve što ima smisla, glavu i rep.

Koga vodite na svečanu dodjelu Večernjakove ruže?

Dolazim sa suprugom, ako bude mogućnosti, ili s nekim od svojih najboljih prijatelja. Ako pobijedim ja, nazdravit ću, a ako pobijedi netko od mojih protukandidata, nazdravit ću njima.