Zoran Šprajc pokazao što je sve kupio u dućanu prije utakmice: 'Ovo je danas i ručak i večera'

Urednik i voditelj 'Stanja nacije', emisije koja se prikazuje na RTL-u, Zoran Šprajc (54) na društvenim mrežama često objavljuje neke detalje iz privatnog života. Sada je pokazao kako se priprema za gledanje utakmice naše reprezentaciji u polufinalu Svjetskog prvenstva protiv Argentine.

Na Instagramu je objavio sliku iz dućana i pokazao kako je kolica napunio pivom i grickalicama. Ipak, nije otkrio gdje će gledati utakmicu i tko će mu sve praviti društvo, ali je uz fotku dodao zanimljiv status.

- Ovo je danas i ručak i večera - napisao je.

Foto: Instagram

Inače, Šprajc se u studenom prisjetio kako je preživio čak dva infarkta.

- Prvi srčani sam "dobio" 23.11. 2013. Kako nisam postao ništa pametniji nakon šest godina sustigao me i drugi - i to točno na isti dan - 23.11 2019. Treći ću nadam se uspjeti izbjeći (ako ništa drugo prestao sam pušiti i počeo šetati) ali današnji dan u svakom slučaju mi je kao drugi rođendan. Ali da ne vučem vraga za rep, slavim ga samo ovako, virtualno. Čuvajte se, pazite se, nitko to za vas ne može činiti bolje od vas samih. - napisao je Šprajc na Instagramu.

Nakon ovih zdravstvenih tegoba Šprajc je promijenio svoje životne navike; počeo je redovito ići u šetnju te se odrekao i svog velikog poroka - cigareta.

- Stres je u pozadini svakog mog infarkta, ali ne udara stres sam po sebi nego način na koji ga se pokušavamo riješiti. U mom slučaju to su bile abnormalne količine cigareta i cigarillosa. Kada im dodamo pretilost, neurednu i nezdravu prehranu, slabu tjelesnu aktivnost uz malo loše genetike, rezultat je morao biti upravo onakav kakav je bio - ispričao je za Story nakon oporavka od drugog srčanog udara. Kada je imao drugi infarkt i dok se oporavljao u bolnici javljao se svojim obožavateljima putem Instagrama.

- Zadnji put bio sam prije šest godina i valjda mi zafalili ti ljudi i stentovi, uglavnom nekidan mi neki vrag nije dao mira sve dok ponovo nisam otišao. I zanimljivo, došao sam na svoj najdraži odjel točno na isti dan, skoro i sat, kao i prije šest godina - napisao je tada iz bolnice na Instagramu.

