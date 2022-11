Znate li čime se bavi zgodan sin Mustafe Nadarevića? Njegov novi projekt oduševljava žene

Aša Nadarević, sin legendarnog glumca Mustafe Nadarevića i njegove druge supruge Snježane Nožinić, nije nastavio glumačkim stopama svog oca, ali zato svoju karijeru uspješno gradi u jednom sasvim drugom području. Nakon 15 godina bavljenja brazilskom borilačkom vještinom jiu jitsu Aša odnedavno svoje znanje uspješno prenosi i na polaznice njegova tečaja samoobrane u Zagrebu.

- Čuo sam za puno situacija gdje bi samopouzdanje stečeno na borilačkim vještinama već u startu razoružalo tu neugodnu situaciju.

Puno ljudi zapravo nije nikad doživjelo fizičko nasilje i kad se ono dogodi se smrznu, zato je odličan jiu jitsu da postepeno navikavamo tijelo na taj fizički kontakt i stres kontrolirani ovdje na treningu pa ako se on dogodi i dalje će tu bit adrenalin, ali ga možete kontrolirati jer ste bili u sličnim situacijama na treningu - rekao je Aša za IN magazin.

U sportu je već godinama, a iako je nanizao i brojne uspjehe Aša kaže da je njegovom ocu bilo teško prihvatiti njegov izbor, ali i da on o bavljenju glumom nikada nije razmišljao.

- U mlađim danima bavio se boksom, ali je saznao da odumiru moždane stanice i uvijek su mu te borilačke vještine bile, opasno su mu zvučale tako da smo imali tu razgovora oko toga ali u jiu jitsu nema udaraca to je jako fizički naporno, ali nema je potpuno sigurno za vaš mozak. Mislim da je tati bilo važno da mi nađemo svoj poziv i tu nas je apsolutno poticao i podržavao - prisjetio se Aša.

Foto: IN Magazin/Nova TV

- Tata je cijeli moj život bio jedna umirujuća prisutnost i ta njegova staloženost je i dan danas nešto što mi stvara osjećaj sigurnosti i nešto što mi je važnije od bilo kakvog savjeta koji mi je dao - kaže Aša o svom ocu koji je preminuo 22. studenog 2020.

Legendarni glumac tako, nažalost, nije dočekao rođenje svoje unuke Rumi koju je na svijet nedavno donijela Ašina sestra Nana Nadarević. Srećom, zahvaljujući svom ujaku jednog će dana imati najboljeg instruktora samoobrane.

- Još je sad mala i ne razmišljam o tome ali jednog dana kad bude dovoljno stara ćemo se naći na tatamiju i probat ću je naučit da jednog dana bude sigurna i hrabra - poručio je Aša.

Mustafa Nadarević uz sina Ašu i kći Nanu iza sebe je ostavio i kći Nađu, a jednom prilikom otkrio je i kako su njegova djeca dobila imena.

- Budući da je moja najstarija kćerka Nađa moju mamu, a svoju baku, zvala nana, moja je druga kći dobila to ime. A pomalo neobično ime Aša dao sam sinu po jednom svom prijatelju iz Bosanskog Novog, veoma plemenitom dječaku. Kada sam nekako došao do njegova telefona i javio mu da sam sinu dao njegovo ime, nasmijao se i veselo mi uzvratio da me pozdravlja Plamenko, da je to njegovo pravo ime, a Aša je nadimak - ispričao je svojedobno Mustafa Nadarević.

