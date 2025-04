Znanstvenica umrla na šest minuta, opisala što je vidjela: 'Sad znam da vjerujem u Boga'

Dr. Anna Stone, neuroznanstvenica i majka dvoje djece, podijelila je nevjerojatno iskustvo koje joj je iz temelja promijenilo život. Godine 2016., u dobi od 38 godina, doživjela je iznenadnu medicinsku krizu tijekom koje je bila klinički mrtva punih šest minuta. Ono što je, kako tvrdi, vidjela i doživjela tijekom tog izvantjelesnog iskustva, pretvorilo ju je iz skeptične znanstvenice u osobu koja vjeruje u zagrobni život i postojanje više sile.

Prije ovog događaja koji joj je promijenio život, Anna Stone opisivala je samu sebe kao "gubitnicu". Unatoč znanstvenoj karijeri i ugovorima, uključujući i onaj s američkim Ministarstvom obrane, privatno se borila s teškim teretom. Progonjena traumama iz djetinjstva, koje su bile toliko teške da joj je terapeut rekao: "Ne mogu vjerovati da ste još uvijek živi", Anna je nosila svoje ožiljke poput "značke časti".

Bila je zarobljena u vrtlogu autodestrukcije – u braku s osobom koju je jedva poznavala, opisujući ga kao "noćnu moru", borila se s alkoholizmom (priznaje da bi popila i 12 piva nakon posla) i zlouporabom droga. Dijagnosticiran joj je bipolarni poremećaj i propisivani su joj razni lijekovi, no ništa nije pomagalo. "Nisam mogla održati karijeru. Sve se raspadalo, bila sam ogorčena, ljuta, vrlo sebična, egocentrična, sve se vrtjelo oko mene i mojih problema", ispričala je za Daily Mail. Njezin znanstveni um bio je "tvrdokorno crno-bijel", bez mjesta za duhovnost ili vjeru u nešto izvan mjerljivog.

Sve se promijenilo jednog dana kada joj mjesečnica jednostavno nije prestajala. "Nekako sam se našalila i rekla: 'Mislim da krvarim na smrt'. I to je zadnje čega se sjećam prije nego što sam se probudila u kolima hitne pomoći", prisjetila se Stone. Sljedeće čega se sjeća jest bolnički krevet i neodoljiv osjećaj da umire. Opisala je osjećaj kao da će "eksplodirati", kao da je uzela "svaku halucinogenu drogu odjednom". Bilo je previše za podnijeti. "Onda sam odjednom iskočila iz svog tijela", objasnila je. Lebdjela je iznad kreveta, gledajući dolje u svoje tijelo i medicinsko osoblje koje ju je pokušavalo oživjeti. Čula je kako otkucaji srca na monitoru blijede.

Tada je, kako tvrdi, čula razgovor liječnika i tehničara. Liječnik je navodno rekao: "Proglasimo smrt." Tehničar je uzvratio: "Što, već? Ima samo 38 godina." Na to je liječnik, prema Anninim riječima, odgovorio: "Ona je bivša narkomanka, samo proglasi." "Sjećam se da sam pomislila: 'Je li to bilo potrebno?'", rekla je Stone. U tom trenutku, nije ju bilo briga što napušta tijelo, sve dok nije pomislila na svoju djecu.

Čim je pomislila na svoju najstariju kćer Ashley, koja je tada studirala na Fresno City Collegeu, udaljenom preko 300 kilometara, tvrdi da je istog trena bila transportirana u njezinu učionicu. Gledala ju je kako piše ispit i točno je vidjela što je nosila taj dan. Tada je shvatila strašnu istinu: njezina smrt bi Ashley učinila siročetom, jer je Ashleyn otac preminuo od raka 2006. godine. Zatim je pomislila na svoju mlađu, tada dvogodišnju kćer. Odmah se našla u bolničkoj čekaonici, gledajući djevojčicu kako se igra Lego kockicama.

Nakon posjeta kćerima, vratila se u bolničku sobu gdje je tehničar još uvijek izvodio kompresije prsnog koša, upravo u trenutku kada je liječnik izgovorio fatalne riječi. Prije nego što se vratila u tijelo, otputovala je u, kako opisuje, bijelo, nevjerojatno svijetlo prostranstvo. Neki izvori navode da je to opisala kao "čekaonicu", prazan prostor bez tunela ili duhova preminulih. Drugi prenose njezin opis beskrajnog bijelog carstva gdje je imala vid od 360 stupnjeva i shvatila da više nema tijelo – postala je golem oblik koji ispunjava sam prostor. "Mogla sam obuhvatiti cijeli planet rukama da sam htjela", objasnila je.

Tada je vidjela kako joj prilazi drugi lik – ljepša, manje naborana, bezvremenska verzija nje same. U tom trenutku je znala da se "vraća". Vidjela je tunel i ponovno ušla u svoje tijelo kroz pupak, što je opisala kao iskustvo koje je "boljelo kao sam pakao". Cijela epizoda trajala je šest minuta, a Anna tvrdi da se sjeća svakog detalja. Čim je došla svijesti i uhvatila prvi dah nakon šest minuta bez kisika, pogledala je liječnika i pitala: "Jeste li rekli da sam bivša narkomanka?" Liječnik je, nakon početnog šoka i nevjerice ("Nema šanse da ste to mogli čuti, bili ste klinički mrtvi"), priznao da jest i ispričao se. Kasnije je razgovarala sa starijom kćeri i potvrdila da je zaista pisala ispit i nosila točno onu odjeću koju je Anna vidjela tijekom svog iskustva. To iskustvo potpuno ju je preobrazilo. Osjetila je da je prije bila na "putu apsolutnog uništenja", ali sada je odjednom "pronašla svoju svrhu". Vratila se obrazovanju, završila dodiplomski studij, magisterij, a potom i doktorat. Pokrenula je vlastiti podcast i posvetila se pomaganju drugima koji su prošli kroz traume. "Mogu pomoći drugim ljudima. Prije sam bila alkoholičarka... sada uopće ne mogu taknuti alkohol." Više ne pati od anksioznosti i ne treba lijekove.

Njezino shvaćanje svijeta potpuno se promijenilo. Vjeruje da Bog postoji, ali "definitivno nije osoba", te da "vrijeme definitivno nije linearno. Sve se događa sada." Shvatila je da postoji više od "crno-bijele" znanstvene stvarnosti, uključujući i zagrobni život. Njezina misija sada je, kaže, "služenje drugima, služenje sebi i bivanje boljom majkom".

