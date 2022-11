Život su joj obilježili skandali, problemi s policijom i drogom, a sad se vraća na velika platna

Lindsay Dee Lohan (36), nekoć “omiljena problematična tinejdžerica” kako ju je nazivao The New York Times u vrijeme najveće slave početkom 2000. godina, još je jednom uzela život u svoje ruke i vratila se glumi. Konstatacija 'još jednom' točna je jer smo nebrojeno puta bili svjedoci njezinim obećanjima nakon rehabilitacije kako se više neće odati opijatima bez kojih godinama nije mogla započeti dan. No, nakon što je nekoliko godina provela u inozemstvu gdje je živjela prvo u Europi pa u Dubaiju, čini se kako je ovoga puta ozbiljnija u svojim obećanjima. Posrnulu glumicu, kako je mnogi danas nazivaju, na radost brojnih obožavatelja, gledat ćemo od 10. studenog u Netflixovom božićnom filmu 'The Shadow Within', u kojemu zajedno s glumcem Chordom Overstreetom (33) igra glavnu ulogu.

Lohan u ovom filmu glumi tek zaručenu, bogatu, razmaženu nasljednicu velikog hotelskog lanca koja dobiva amneziju nakon nesreće na skijanju te se za nju krene brinuti zgodni vlasnik siromašne seoske kuće zajedno sa svojom malom kćeri. A sve se odvija, naravno, u danima pred Božić.

Rođena Njujorčanka svjetsku je slavu stekla sa samo 11 godina, glumeći u popularnoj romantičnoj komediji "Zamka za roditelje" iz 1998. Zatim se pojavila u remakeu “Šašavi petak” i “Opasne djevojke”, a obje uloge učvrstile su njezin status zvijezde A-liste u 17. godini života. Međutim, mnogi ne znaju kako je Lohan pod svjetlima reflektora od svoje 3. godine, kada je već iza sebe imala 60 snimljenih reklama i skečeva. Na kraju krajeva, to ju je i dovelo do glavne uloge 1998. godine u filmu koji je zaradio preko 98 milijuna dolara. Nakon uloge u “Opasnim djevojkama” dodijeljene su joj nagrade Teen Choice Awards i MTV Movie Awards. S 18. godina lansirala je i glazbenu karijeru i prvim albumom 'Speak' već dobila status platinum izvođača. Njezin sljedeći album, 'A Little More Personal', stigao je u trgovine već 2005., ali nije prošao tako dobro kao prvi. Niti njezina sljedeća dva filma, 'Just My Luck' i 'A Prairie Home Companion', nisu ostvarila neku prodaju na kino blagajnama 2006. godine. Kako je njezin status rastao, tako je rasla i party scena New Yorka u kojoj je ona bila glavna zvijezda.

Svakodnevno je posjećivala VIP noćne klubove u kojima je ostajala do jutra, a tako je njezin način života postao glavna tema tabloida, zajedno s pitanjima o očevim zatvorskim skandalima i glasinama o njezinoj borbi s bulimijom. 26. svibnja 2007. Lohan je prvi put uhićena nakon što se svojim Mercedes-Benzom zabila u stablo na Beverly Hillsu. Nedugo nakon, ponovno je uhićena 24. srpnja nakon što je navodno sudjelovala u potjeri automobilom s majkom svog bivšeg asistenta. U oba slučaja, utvrđeno je da je Lohan posjedovala male količine kokaina, sve skupa ispod 0,05 grama koja su potrebna za počinjenje kaznenog djela, prema uredu okružnog tužitelja Los Angelesa. Puštena je vrlo brzo, no odmah se susrela s novim problemima. Lohan je optužena za vožnju pod utjecajem alkohola i nesavjesnu vožnju.

Međutim, spomenuta majka njezinog osobnog asistenta tužila je zvijezdu za napad i nemar. Na njezinu sreću, izbjegla je kaznena djela i 23. kolovoza postigla sporazum sa sucem u kojemu je priznala krivnju za sve vožnje u pijanom stanju i optužbe za kokain. Dobila je minimalnu kaznu od četiri dana zatvora i kredit za 24 sata već odslužena pri uhićenju. Kazna je potom smanjena na jedan dan zatvora, zbog obavljanja 10 dana rada za opće dobro u mrtvačnici i lokalnoj bolnici. U konačnici, glumica je kasnije te godine iza rešetaka provela samo 84 minute. Njezina kazna uključivala je i obveznu rehabilitaciju pa se kolovozu 2007. prijavila u Cirque Lodge Treatment Center u Sundanceu, Utah, što je bila njezina treća rehabilitacija te godine. Pri puštanju sudac ju je upozorio da će svaki pozitivan test na kokain biti kažnjen s 30 dana zatvora.

Nije dugo izdržala pa joj je već jedan od idućih testova bio pozitivan zbog čega je ponovno završila u zatvoru. Da se drogirala priznala je i u realityju o svojem životu, te u intervjuu s voditeljicom Oprah Winfrey kada je kazala kako je kokain uzimala samo 10 do 15 puta. Neko se vrijeme nakon turbulentnog razdoblja odvojila od svjetla reflektora, povukla iz glume i posvetila drugim biznis planovima. Ulaskom u tridesete počela je sve više vremena provoditi u Dubaiju i Europi. Na grčkom Mykonosu i Rhodesu otvorila je svoja dva kluba na plaži zbog čega je MTV odlučio pokrenuti reality TV seriju temeljenu na njezinom životu pod nazivom 'Lindsay Lohan's Beach House'.

- Postoji poslovna strana mog života sada, ali nisam u Americi tako da nitko ne zna za to, što je za mene lijepo. Zato što se zapravo mogu usredotočiti na krajnji poslovni rezultat – kazala je za grčke medije tada. Pozitivnu sliku u sebi brzo je srušila i to samo jednom izjavom kada je za britanski The Times komentirala pokret #MeToo o silovanim i zlostavljanim ženama. Iako je inzistirala na tome da daje "podršku ženama", Lohan je rekla da one žene koje javno govore o seksualnom uznemiravanju ili zlostavljanju čine to samo radi pažnje.

Negativni komentari i slika u javnosti rezultirala je ukidanjem njezine reality serije nakon samo jedne sezone. Međutim brzo se vratila u eter kao sutkinja na 'The Masked Singer Australia' u rujnu 2019. godine. Upravo u to vrijeme izdala je svoju prvu pjesmu nakon drugo vremena "Xanax" s finskom pop umjetnicom Almom. U inozemstvu je tako provela samo nekoliko godina, a čini se kako joj je promjena kontinenta dobro došla jer se 2019. godine vratila u Ameriku spremna za nove poslove. Krajem te godine u specijalu CNN-a za novogodišnju noć, Lohan je rekla voditeljima Andersonu Cooperu i Andyju Cohenu da se želi “za stalno vratiti u Ameriku i ponovno početi snimati te vratiti život za koji je toliko radila i žrtvovala".

