Igor Kovač: 'Prvi smo stradali i brzo smo morali izaći, još i prije pada Vukovara, imao sam samo sedam godina'

Puno je prašine u podigla predstava "Don Juan" kojom je nedavno otvorena nova sezona Drame u glavnoj nacionalnoj kazališnoj kući. Klasik kojim je obilježena 400. obljetnica Molièreova rođenja makedonski redatelj Dejan Projkovski postavio je tako da istovremeno djeluje bezvremeno i moderno, hrabro reflektirajući dekadentnost suvremenog trenutka u kojem se nalazimo. Kao što to s velikim uspješnicama biva, mišljenja su podijeljena, no svaka je izvedba rasprodana, a polemika koja ne jenjava još od premijere fino poentira glavnu temu Projkovskove režije, a to je sveopće licemjerje koje nagriza društvo poput raka u terminalnoj fazi.