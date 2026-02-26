Matija Cvek danas je ime koje odzvanja hrvatskom glazbenom scenom s lakoćom kakvu imaju samo oni koji su rođeni za pozornicu. No, put do slave ovog zagrebačkog pjevača i tekstopisca nije bio ni brz ni jednostavan – bio je to maraton prepun malih pobjeda, velikih prekretnica, obiteljskih inspiracija i, iznad svega, iskrene ljubavi prema glazbi.

Rođen 9. ožujka 1993. u Zagrebu, Matija je odrastao u toplini obiteljskog doma gdje su vrijednosti zajedništva i kreativnosti bile svakodnevica. Posebnu bliskost gaji prema baki Maji, poznatoj hrvatskoj pjesnikinji, koja mu je otvorila vrata u svijet umjetnosti i pokazala kako riječi mogu postati glazba. Prva pjesma koju je uglazbio, "Potraži me u jeseni", nastala je upravo na temelju njezine poezije, a Matija često ističe koliko mu je ta veza s bakom oblikovala senzibilitet i pristup stvaranju.

Već u vrtiću, zahvaljujući poticaju tete, Matija je prvi put zapjevao pred publikom. Ubrzo ga je ljubav prema glazbi povela dalje: s 16 godina osniva svoj prvi bend, a s 18 počinje ozbiljnije raditi na vokalu uz profesora Denisa Vasilja, kojeg često spominje kao ključnu osobu za svoj glazbeni razvoj. Kratko se okušao i u sviranju violončela, ali ga je na kraju srce odvelo prema glazbi i sportu, no ozljeda ga je udaljila od nogometa i vratila u naručje pjesme.

Cvekova priča o uspjehu nije klasična priča o instant zvijezdi. Prve nastupe odrađuje u zagrebačkim kafićima, terasama i restoranima, gdje polako, ali sigurno gradi svoj prepoznatljivi stil – spoj pop-funka, groovea i neodoljive iskrenosti. Svaki nastup bio je prilika da publici prenese emociju, a publika je to prepoznala. Prekretnica u karijeri dolazi 2017. kada nastupa kao prateći vokal Jacquesu Houdeku na Euroviziji s pjesmom "My Friend". Taj trenutak bio je njegov prvi veliki izlazak na veliku scenu, a iskustvo rada uz Jacquesa i druge vrhunske glazbenike dodatno ga je motiviralo. Ubrzo nakon toga postaje dio HRT-ove emisije "A strana", gdje surađuje s brojnim poznatim imenima i osvaja simpatije šire publike.



Pravu eksploziju popularnosti Matija doživljava 2018. objavom autorskog singla "Visine". Pjesma, nastala iz njegove svakodnevne inspiracije i svirki, ubrzo postaje hit, a Cvek shvaća da je vrijeme da snimi svoj prvi album. Skladateljski tandem s Mislavom Žabarovićem pokazao se punim pogotkom – publika je na koncertima sve glasnije pjevala stihove, a "Visine" su postale njegov zaštitni znak. Godine 2021. izlazi njegov prvi studijski album "Izbirljivo i slučajno", koji odmah osvaja vrh hrvatske top liste albuma. Matija je tada već bio prepoznat kao jedan od najperspektivnijih mladih izvođača, a album je donio niz hitova i pokazao njegovu širinu kao autora i izvođača. Iako sam priznaje da je album više zbirka singlova nego konceptualno djelo, upravo je ta raznolikost pjesama osvojila publiku.

Cvekova karijera obilježena je i uspješnim suradnjama. Posebno se ističe duet s Eni Jurišić, "Trebaš li me", koji je početkom 2022. zasjeo na prvo mjesto HR Top 40 ljestvice i osvojio srca slušatelja. Pjesma je donijela i prestižne nagrade: Porin za najbolji pop album i najbolju mušku vokalnu izvedbu, Cesaricu za pjesmu godine, te Top.HR Music Awards za pjesmu godine. Time je Matija potvrdio status jednog od najvažnijih novih glasova hrvatske pop scene. U rujnu 2023. izlazi njegov drugi studijski album "Vile se ovdje igraju", snimljen s pratećim bendom The Funkensteins. Album je nastajao u gotovo vintage atmosferi – deset dana intenzivnog rada, 15 sati dnevno, što je rezultiralo zrelijim, introspektivnim i osobnijim pjesmama. Matija se u njima bavi ljubavlju, životom, smrću i vlastitim unutarnjim dilemama, a glazbeni izričaj donosi svježinu i hrabrost kakvu rijetko viđamo na domaćoj sceni.



Osim što je oduševio publiku, album je donio i sedam nominacija za Porin, uključujući pjesmu godine i najbolju vokalnu suradnju. Istovremeno, Cvek proširuje svoju popularnost i na regiju – suradnja s Marijom Šerifović na pjesmi "Pola sunca" postaje veliki hit u Hrvatskoj i Srbiji, a nastupi u Beogradu dokazuju njegovu regionalnu prepoznatljivost. Unatoč slavi, Matija ostaje prizemljen i okrenut obitelji. Nakon veze s kolegicom Nikom Turković, 2024. godine oženio je Miriam Cikron, s kojom je iste godine dobio kćer Lota. O privatnom životu govori malo, ali ono što je poznato otkriva skromnog, toplog i obiteljskog čovjeka. Slobodno vrijeme provodi u prirodi, na Medvednici, s prijateljima ili u kuhinji – voli kuhati, skupljati tenisice i povremeno zaigrati video igre.

Matija Cvek poznat je po ležernom stilu – tenisice, bomber jakna i osmijeh zaštitni su znak njegovih nastupa. U pisanju pjesama inspiraciju pronalazi u svakodnevici, a često tekstove smišlja u šetnji, snima ih na mobitel i kasnije razvija u studiju. Glazbeni uzori su mu Oliver Dragojević, Neno Ninčević, Jacques Houdek i Ante Gelo, a u njegovim pjesmama uvijek je prisutna snažna emocija i tema ljubavi. Matija Cvek je dokaz da se iskrenost, trud i autentičnost itekako isplate. Njegov put od zagrebačkih terasa do vrha top ljestvica inspiracija je mladim glazbenicima i podsjetnik da je za uspjeh potrebno mnogo više od talenta – treba imati srce, viziju i hrabrost biti svoj. Svojim pjesmama, glasom i osobnošću, Matija je postao simbol nove generacije hrvatske glazbe, a publika s nestrpljenjem očekuje svaki njegov novi korak.