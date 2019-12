'Živjet ću u Zagrebu i želim da moji sinovi ovdje idu u školu'

Ni gotovo tjedan dana nakon što je Općinski sud u Zagrebu donio nepravomoćnu mjeru prema kojoj Aleksandar Popović, sin Severine Kojić i Milana Popovića treba živjeti s ocem, javnost ne prestaje zanimati što se događa u slučaju koji, ovako ili onako, traje već šest godina.

Sudski epilog priče, po kojemu će majka s djetetom boraviti dva puta tjedno od 15 do 20 sati te svaki drugi vikend od subote u 10 ujutro do nedjelje u 8 navečer, podijelio je javnost. Dok je mnogo onih koji se zgražaju nad činjenicom da je majci oduzeto dijete, sve su glasniji i oni koji se pitaju zbog čega otac ne bi odgajao mališana. Ipak, najviše je onih koji smatraju da svima u prvom planu treba biti dobrobit djeteta. A to je, neslužbeno doznajemo, i sutkinja Tea Golub nastojala obrazložiti donoseći ovu privremenu mjeru.

Njezinu odluku zasad poštuju obje strane. Majka je u dogovoreno vrijeme sedmogodišnjeg sina dovela na očevu adresu na zagrebačkom Horvatovcu, a iako mediji pišu kako primopredaja nije prošla jednostavno, dječak je predan ocu. Isto je tako Milan Popović proteklog vikenda sinčića doveo Severini koja ovaj vikend ima veliki zagrebački koncert u sklopu turneje nazvane "The Magic Tour", a pitanje koje ovih dana zanima mnoge jest hoće li Milan dovesti mališana na mamin koncert budući da dječak voli njezine pjesme i nastupe. On nam na to pitanje nije želio odgovoriti:

– Ne mogu govoriti o Aleksandru jer sve što kažem o njemu zadiranje je u privatnost djeteta, a uputa svih nadležnih tijela jest da nam upravo sin bude na prvom mjestu i da ga ne izlažemo javnosti – komentirao je srbijanski biznismen.

Ipak, neslužbeno smo doznali da otac planira dječaku ponuditi dvije opcije. Jedna je da ga, unatoč tome što smatra kako bi mališan u vrijeme koncerta trebao biti u krevetu, ipak odvede u zagrebačku Arenu ako dječak izrazi želju. A druga je da ga odvede u Beograd da konačno upozna mlađeg brata Đorđa kojeg dosad nije vidio. Naime, Milanovi prijatelji tvrde da je Aleksandar pametan dječak koji voli i oca i majku te uživa u društvu i jednog i drugog. Smatraju da će bogati biznismen, bez obzira na striktno vrijeme viđanja koje je sud odredio, činiti sve kako bi se dječak dobro osjećao.

– Ovo sve nije ovako trebalo ispasti. Institucije su donijele ovakvu odluku vodeći se isključivo dobrobiti djeteta, odnosno načinom života koji je za njega najbolji. Ja i dalje vjerujem da ćemo Severina i ja činiti sve u tom smjeru. Nemamo se nas dvoje što miriti ili ne, nismo ni prvi ni zadnji par koji je bio u vezi pa prekinuo. Naša je zadaća samo da se što više bavimo sinom i spreman sam na sve kako bismo to i ostvarili. Ništa što govorim ne govorim iz pozicije bivšeg partnera, nego isključivo iz pozicije roditelja – tumači nam Milan koji kaže da Aleksandar još nije upoznao mlađeg brata jer on i njegova partnerica Bojana često putuju te da dosad nisu većinu vremena boravili isključivo na jednom mjestu.

On ima i obvezu boravka na Cipru, poslovno carstvo izgradio je u Srbiji, a ima kuću i u Hrvatskoj. Ipak, želi da Aleksandar nastavi ići u školu u Zagrebu.

– Naravno da putujemo, kao i svi ljudi na svijetu koji rade, dobro se organiziramo i to nije problem. Imam tri sina i volio bih da sva trojica idu u istu školu, a kako sada stvari stoje, ta će škola biti u Zagrebu – objasnio je Milan koji je za svog sina često prijateljima govorio kako je pametan i zreo dječak. Smeta mu jedino, kaže, što se povremeno osjeća diskriminirano jer postoje mediji koji isključivo zovu majku, njezinu odvjetnicu ili Udrugu koja je na njezinoj strani. Smatra da svaki otac ima pravo reći svoje mišljenje te dodaje da je jako nezahvalno, ako ne i neprofesionalno, suditi o situaciji o kojoj ne znate dovoljno.