Milan Popović: Sve je moglo biti drugačije, a ova presuda nije presedan

Milan Popović kaže kako će Severina i dalje biti uključena u sve bitne aspekte života njihovog sina te da mu je namjera da s majkom svog sina i dalje dogovara sve što je bitno u životu njihovog sina.

- Ova presuda nije presedan, u posljednje vrijeme u Hrvatskoj sve više očeva dobiva to što se zove starateljstvo, zapravo pravo da dijete živi kod oca. To ne znači da je dijete oduzeto majci - rekao je Popović u intervju koji je dao za Blic tri dana nakon što je na Općinskom građanskom sudu sutkinja Tea Golub donijela privremenu mjeru prema kojoj će dječak živjeti s ocem koji će samostalno brinuti o zdravlju i obrazovanju djeteta.

Na pitanje mislili da on ima više obzira od Severine za potrebe njihovog sina, Popović je odgovorio kako se ne bi volio uspoređivati s majkom svog djeteta i dodao kako su se u posljednje vrijeme dogodile mnoge stvari koje nisu bile dobre za njihovo dijete i na osnovu toga su institucije u Hrvatskoj odlučile da je donesena presuda u najboljem interesu za dijete. Kaže kako za njegovog sina Aleksandra nije ovo nikakva dramatična situacija jer ne ide u drugu zemlju i nepoznatu obitelj.

- Dijete će jednostavno sada više vremena provoditi u kući oca nego u kući majke - kaže Milan Popović. Veli kako je on uvijek bio za dogovor, ali, prema njegovim riječima, Severina je bila ta koja je njihov odnos počela rješavati preko suda.

- Sve je moglo biti drugačije. Loš mir je bolji od svakog rata, kažu Rusi. Mjesta za dogovor je uvijek bilo i bit će, ali su sada pravila malo drugačija, majka će morati poštovati ono što je za dobrobit djeteta. - kaže za Blic Popović. On i Severina već godinama ne komuniciraju, pa je, kaže, tako bilo i kad mu je sina dovela u četvrtak, ali on će, kaže, truditi se uspostaviti komunikaciju s majkom svog sina.

- U interesu djeteta je da roditelji komuniciraju. Naravno da ću poticati da uspostavimo makar tu minimalnu komunikaciju kada smo mi oba roditelja u tom trenutku pored našeg djeteta. Na Severini je da to prihvati ili ne, do sada to nije prihvatila i nadam se da će se to promijeniti uskoro jer će to učiniti naše dijete sretnim - veli Popović. Njegov sin će, kaže, i dalje živjeti u Zagrebu i tu će ići u školu, a sa sinom će nastaviti putovati izvan Hrvatske kao što je to činio i dosad.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Zastupam ideju zajedničkog roditeljstva i najviše bih volio kada bismo Severina i ja mogli postići dogovor po kojem bismo zajednički sudjelovali u odgoju našeg djeteta. Naravno da ću podržati svaku dobru namjeru i želju djeteta koje prelaze okvire presude koja je donesena, pod uvjetom da dok je dijete kod majke, ona poštuje sve njegove obveze kao što su odlazak u školu i izvannastavne aktivnosti. - rekao je Popović.

Izjavio je i kako je Severinin suprug Igor Kojić provocirao prilikom njihovog zadnjeg susreta i rekao je kako će zbog toga morati poduzeti određene mjere kako se takvo što ne bi ponovilo pogotovo u prisustvu njegovog sina.

