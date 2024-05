'Živio sam razvratno, njeni me nisu htjeli za zeta': Jasmin Stavros imao je težak život

Prije godinu dana nas je napustio legendarni pjevač Jasmin Stavros, a preminuo je u 69. godini nakon kratke i teške bolesti - karcinoma kostiju. Njegova glazbena ostavština je velika, a članovi obitelji, prijatelji i poznanici slažu se da je bio čovjek velikog srca. Iza sebe je ostavio voljenu suprugu Žarku i dvojicu sinova Milu i Krešimira. Sa Žarkom je bio u braku više od 40 godina, a njoj je bio iznimno zahvalan što mu je promijenila život na bolje. Kako su u više navrata domaći mediji navodili, u mladosti je vodio turbulentan život, a molio se da pronađe svog anđela. I pronašao ju je, susreo je svoju Žarku.

- Njezini me roditelji uopće nisu željeli za zeta. Bila je kao anđeo, svetica, a ja čovjek koji je dotaknuo dno života, živio razvratno do bola dok nisam nju upoznao - priznao je pokojni Jasmin Stavros jednom prilikom, a koji se zbog nje odrekao čak i poroka. - Tražio sam dopuštenje od njezina pokojnog oca mogu li se dopisivati s njom, ali nije me prepoznao. Za Rusiju sam se, naime, morao ošišati. Rekao je da nema vremena razgovarati jer radi. Požalio sam se Žarki da joj otac neće sa mnom pričati, a ja za tjedan dana moram u Rusiju na šest mjeseci. Zato smo se na brzinu vjenčali jedan četvrtak i skupa otišli u Rusiju - kazao je svojevremeno za 24 sata. Osim toga, vjera u njegovu životu predstavljala je svetinju, a volio je i isticati kako su on i Žarka bili u predbračnoj čistoći.

- Nismo spavali prije braka. Danas je to, nažalost, rijetkost. Tada sam hodao s djevojkom koja je tako odgajana i živjela je vjeru i do prve bračne noći smo čekali - ispričao je u istom intervjuu. Jasmin je vrlo rano počeo dobro zarađivati od bavljenja glazbom, a većinu novca brzo bi potrošio. - Cijelu zaradu nosio sam kući na stol. Zarađivao sam duplo pa i tri puta više od oca. Nagovarao me da kupim zemlju, stan, nešto… A ja sam sve potrošio, zalumpao, u Londonu, Rimu... Spiskao sam brdo novca i nije mi žao - istaknuo je tada.

Jasmin i Žarka živjeli su nedaleko od Jastrebarskog, u miru i idili, a susjedi su komentirali kako je bio vrlo prizemljen pa bi ih često pozdravio i popričao s njima. Pjevač je bio najpoznatiji po hitovima "Dao bi' sto Amerika", "Kad se prijatelji rastaju", "Alkohol", "Neka je šarala", "Opala", "Ženo", "Nemoj se udavati", "Hej, Da si vino" i mnogim drugim... U pet desetljeća na estradi prošao je sve - dugo je održavao i po 120 koncerata godišnje, a tek posljednjih godina i prema vlastitoj odluci, gotovo deset puta manje...

Od prvih dana karijere, koju je započeo kao bubnjar, i to vrstan, bio je i ostao poznat po profesionalnosti, ali i spremnosti na razgovor o svim temama od čega mnoge poznate osobe jako zaziru. Govorio je kako nema i ne želi ništa kriti, pa je uvijek bio otvoren kada je u pitanju obitelj, ljubav i životne bitke koje su vodili on i njegovi najmiliji. Nikada nije propustio spomenuti suprugu Žarku, ljubav svojeg života, uz obaveznu napomenu kako ju je sam Bog poslao k njemu. Svirao je u grupi More i živio naporan život glazbenika, te silno želio naći ljubav, ženu koja će uvijek i do posljednjeg dana, biti uz njega. Njegov stariji sin Milo je jazz bubnjar koji iz veze s novinarkom Anom Miščević ima sina, također imena Milo, a kojeg je popularni djed obožavao.

Mlađi sin Krešo, danas 45-godišnjak, pak, gotovo cijeli život ima zdravstvenih problema. Kao dijete prebolio je meningitis, kasnije je utvrđeno da ima hidrocefalus, a zbog komplikacija sa šantom tj, pumpicom za odvod cerebrospinalne tekućine koja mu je zbog toga ugrađena, bio je mnogo puta u bolnici i prošao niz operacija.

Podsjetimo, pjevač prije nego je preminuo prebačen je u kliniku za plućne bolesti Jordanovac zbog komplikacija s plućima. Bio je prebačen s Odjela onkologije na zagrebačkom Rebru u susjednu Kliniku za plućne bolesti, a razlog preseljenja u drugu bolnicu je nakupljanje vode u plućima. Liječnici su Stavrosu morali staviti dren da se stanje smiri.

