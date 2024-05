Nova kriza? Britney Spears snimljena u gaćama ispred hotela: Stigla hitna pomoć, a ona se javila fanovima

Pjevačica Britney Spears opet se uzrujala zbog nezgodne situacije i javila fanovima na društvenim mrežama. Naime, Britney su fotografi snimili kako izlazi iz sobe ispred Chateau Marmonta u Los Angelesu u gaćama i samo ogrnuta pokrivačem dok grli jastuk. Uz nju su bili djelatnici hitne pomoći. Nakon što su fotografije izašle u javnost Britney se javila na Instagramu. Pjevačica tvrdi da joj je sve smjestila mama Lynn Spears s kojom ne razgovara već šest mjeseci. Isto tako je pokazala i ozljedu na nozi. Fotografije možete pogledati OVDJE.

- Znam da je moja mama upletena. Nisam razgovarala s njom šest mjeseci i odmah je nazvala nakon što su se vijesti pojavile u medijima. Smjestili su mi kao i prije. Da bar imam baku i djeda. Ne podnosim ju. Stvarno me nije briga i reći ću to. A ovaj čovjek je predivan On mi je kao otac i pomogao mi je prošlu noć. Obožavam te i divim ti se gospodine Mathew - napisala je uzrujana pjevačica, te pokazala natečeno stopalo i svog odvjetnika Mathewa Rosengarta .

U drugoj objavi je napisala kako su vijesti lažne i da su djelatnici hitne pomoći došli ilegalno. Naglasila je da nisu ušli u njenu sobu, ali da se osjećala napastovano. Našalila se da ima potrebu ovo podijeliti jer je djevojka i ima menstruaciju.

- Selim se u Boston - zaključila je Spears u drugoj objavi te zaključala komentare na Instagramu.

Podsjetimo, prije samo nekoliko dana izašla je vijest da su Britney i njezin otac James P. Spears uspjeli su riješiti pravne nesuglasice oko plaćanja njegovih odvjetničkih troškova i upravljanja njezinim financijama, javlja New York Times. Starateljstvo nad njom započelo je 2008. godine nakon niza Britneyinih javnih slomova, a prekinuto je 2021. godine. Njezin otac je za to vrijeme bio jedan od njezinih skrbnika, a tražio je više od dva milijuna dolara za troškove nekoliko odvjetničkih ureda koje je angažirao. Očekuje se da pjevačica neće dobiti nikakvu financijsku kompenzaciju od svog oca. Umjesto toga, ona će platiti pravne troškove koji iznose značajan dio njenog procijenjenog imetka od 60 milijuna dolara. Kako pišu strani mediji, točni uvjeti nagodbe nisu još javno objavljeni.

Alex M. Weingarten, odvjetnik Jamesa Spearsa, rekao je da ne može razgovarati o uvjetima nagodbe jer su povjerljivi, ali se složio da su strane riješile sva neriješena pitanja. U jednom od podnesaka stoji da je njegov klijent 'u potpunosti i konačno razriješen dužnosti bivšeg konzervatora imovine', prenosi TMZ.

