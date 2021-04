Renée Zellweger zgrozila fanove licem, mnogi se pitaju može li uopće gledati

Holivudska glumica Renée Zellweger (52) slovi za jednu od najljepših žena, no posljednjih godina svako njezino novo pojavljivanje u javnosti iznenadi njezine obožavatelje. Na ovogodišnjim je Oscarima predstavila dobitnicu kipića za najbolju glavnu glumicu koji je potom uzela Frances McDormand za film "Nomadland". Njezino lice već se godinama vidljivo mijenja, a na ovogodišnjoj dodjeli pojavila se u haljini u kojoj je izgledala poput barbike, no Reneeino lice, čini se, nikada nije izgledalo gore.

Jasno je da je ova glumica svom licu pripredila svašta, no sad je već pomalo zabrinjavajuće. U jednom je trenu navodno prestala s filerima i botokzabrisima kako bi joj se lice oporavilo, ali izgleda da se vratila starim navikama.

Foto: ABC/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Na dodjeli je bila vrlo vesela i nasmijana, ali činilo se kao da lice ne može uopće micati, pogotovo gornji dio jer je izgledalo da jedva gleda. Mnogi su komentirali da izgleda kao da škilji.

U dvije kategorije – za najboljeg glavnog glumca (Anthony Hopkins) i najbolji adaptirani scenarij slavio je i film "Otac" – dva Oscara dobili su i filmovi "Judas and the Black Messiah" za najbolju originalnu pjesmu i sporednog glumca, "Ma Rainey's Black Bottom" za kostimografiju i šminku, "Mank" za scenografiju i kameru, "Sound of Metal" za zvuk i montažu te Pixarov animirani film "Soul" za najbolju glazbu i najbolji dugometražni animirani film. Titulu najboljeg stranog filma dobio je danski "Another Round" Thomasa Vinterberga.

