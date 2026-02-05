Naši Portali
ZDRAVO I FINO

Viktorija Rađa otkrila tajnu svoje vitkosti: Podijelila je recept za 'Skin & Glow' salatu

U videu detaljno prikazuje pripremu bogate i nutritivne salate koja sadrži namirnice poput kvinoje, avokada, brokule, cikle, slanutka i edamame mahuna

Viktorija Rađa ponovno je oduševila svoje pratitelje kulinarskim umijećem. U svojoj najnovijoj objavi na Instagramu podijelila je video recept za salatu koju je nazvala "Skin & Glow", otkrivajući tako dio tajne svog besprijekornog izgleda. U ležernom izdanju, ružičastoj trenirci, Viktorija je iz svoje kuhinje poručila:

"Odlučila sam da ćemo svi biti zgodni, vitki i lijepi", čime je odmah motivirala mnoge da isprobaju njezin recept. U videu detaljno prikazuje pripremu bogate i nutritivne salate koja sadrži namirnice poput kvinoje, avokada, brokule, cikle, slanutka i edamame mahuna. Kao veliki gurman, Viktorija je naglasila da zdrava prehrana ne mora biti dosadna. "Upravo iz želje da ostanem fit, a da mi hrana i dalje bude fina i kreativna, rodilo se puno recepata, kao i ovaj. Ako već pazimo na prehranu, neka barem bude maštovita, ukusna i gušt za sva osjetila", napisala je u opisu objave, obećavši da će u budućnosti dijeliti još sličnih ideja.

Za poseban okus, salatu je začinila umakom od špinata, parmezana, ljutike, maslinovog ulja i limuna, pokazujući da se i najjednostavniji obrok može pretvoriti u pravu deliciju. Objava je u kratkom roku izazvala lavinu pozitivnih reakcija, a pratitelji su iskazali veliko zanimanje za recept. Komentari poput "Radim odmah!" potvrđuju koliki utjecaj Viktorija ima na svoju publiku. Mnogi su imali i konkretna pitanja o sastojcima, raspitujući se je li brokula sirova ili kuhana te pokušavajući identificirati sve namirnice iz videa.
Nakon što je u siječnju ove godine plijenila pažnju medija svojim modnim kombinacijama tijekom skijanja, sada ponovno postavlja trendove, ali ovoga puta u kuhinji. Njezin život, uključujući i dugogodišnji skladan brak s košarkaškom legendom Dinom Rađom, s kojim ima dva sina, neprestano je pod povećalom javnosti, a ona tu pažnju vješto koristi za promociju pozitivnog i zdravog načina života.
