Ivana Knoll proslavila 400.000 pratitelja fotkom u tangama, pratitelji oduševljeni

Naša najpoznatija navijačica Ivana Knoll na Instagramu je prikupila 400.000 pratitelja, a tim povodom svoje je obožavatelje počastila novim izazovnim fotografijama. Ivana je pozirala u oskudnom crnom tanga badiću, a u prvi plan istaknula je svoju bujnu stražnjicu.

- 400.000 hvala - napisala je Knoll u opisu fotografije koja je oduševila njezine pratitelje. U samo 15 sati od objave fotografija je prikupila više od 26 tisuća lajkova i nešto manje od 400 komentara.

"Predivna si", "Seksi", "Nevjerojatna", "Kraljice", samo su neki od komentara pratitelja.

Ivana je u fokus javnosti dospjela tijekom svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji, a od tada uživa sve veću popularnost. Prošlo ljeto u intervju nam je priznala kako nije znala da će se stvari odvijati u tom smjeru. - Na početku nisam mislila da će to biti tako, no evo sad kako to traje već neko duže vrijeme, navikla sam se. Većinom to budu slatki, pozitivni pozdravi i fotkanje s obožavateljima - rekla nam je tada. Ivana je rođena u Njemačkoj, a odrasla u Hercegovini. U Zagreb je stigla na studij te je manje poznato da je ova mlada ljepotica magistrica grafičke tehnologije, a svojevremeno se natjecala i za Miss Hrvatske, a nakon nogometnog prvenstva je predstavila liniju svojih kupaćih kostima CROkini.

