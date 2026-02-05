Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 224
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UPOZORENJE

Edo Maajka na meti prevaranata: Traže novac u moje ime, ne nasjedajte osim ako vam ne dođem na vrata

Pula: Pulsko kulturno ljeto započelo koncertom Ede Maajke i Jazz orkestar HRT-a pod ravnjanjem Mirona Hausera
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
05.02.2026.
u 21:15

Naglasio je kako su njegovi jedini službeni profili oni s plavom kvačicom, odnosno verifikacijskom oznakom, te da putem Facebooka već dugo ne komunicira s publikom, osim za najave koncerata

Popularni reper Edo Maajka suočio se s problemom koji muči mnoge javne osobe, lažnim profilima na društvenim mrežama. Na svom Instagram profilu objavio je snimku zaslona poruke koju je primio jedan od njegovih prijatelja od lažnog profila s njegovim imenom. U poruci prevarant pita primatelja: "Kako si, jesi li ti jedan od mojih posebnih istinskih obožavatelja glazbe?". U opisu objave, glazbenik je pojasnio situaciju i uputio jasan apel svojim pratiteljima.

"Poslo mi je jaran ovo, prije par dana mi je slično poslao još jedan itd, postoji jako puno fejk profila s kojih ljudima dolaze ovakve poruke pa ih onda traže pare i svašta nešto", napisao je Edo Maajka. Naglasio je kako su njegovi jedini službeni profili oni s plavom kvačicom, odnosno verifikacijskom oznakom, te da putem Facebooka već dugo ne komunicira s publikom, osim za najave koncerata. Svoj je poziv na oprez zaključio u svom prepoznatljivom duhovitom stilu: "Uglavnom pazite se prevara i ne dajte pare osim ako vam ne dođem na vrata".

Njegova objava brzo je izazvala reakcije obožavatelja, koji su u komentarima uglavnom zbijali šale na račun nespretnih prevaranata. "Ne dam ti ni na vrata da dođeš", "Rođak, sa vrata moReš ući, popiti i pojesti... ali para ne'š dobiti", samo su neki od duhovitih odgovora. Problem lažnih profila i internetskih prijevara sve je rašireniji, a javne osobe poput Ede Maajke često su na meti jer prevaranti pokušavaju iskoristiti povjerenje koje imaju kod svoje publike. Upravo zato je reperov apel važan podsjetnik svima da budu oprezni pri komunikaciji na društvenim mrežama i da uvijek provjere autentičnost profila, pogotovo ako se od njih traže osobni podaci ili novac. Dok se nosi s ovim digitalnim izazovima, Edo Maajka ostaje fokusiran na ono što najbolje radi, glazbu i nastupe uživo, gdje gradi iskren i neposredan odnos sa svojom vjernom publikom, daleko od svijeta lažnih profila i internetskih prevaranata.
Ključne riječi
showbiz Edo Maajka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!