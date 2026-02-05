Edo Maajka na meti prevaranata: Traže novac u moje ime, ne nasjedajte osim ako vam ne dođem na vrata

Popularni reper Edo Maajka suočio se s problemom koji muči mnoge javne osobe, lažnim profilima na društvenim mrežama. Na svom Instagram profilu objavio je snimku zaslona poruke koju je primio jedan od njegovih prijatelja od lažnog profila s njegovim imenom. U poruci prevarant pita primatelja: "Kako si, jesi li ti jedan od mojih posebnih istinskih obožavatelja glazbe?". U opisu objave, glazbenik je pojasnio situaciju i uputio jasan apel svojim pratiteljima.

"Poslo mi je jaran ovo, prije par dana mi je slično poslao još jedan itd, postoji jako puno fejk profila s kojih ljudima dolaze ovakve poruke pa ih onda traže pare i svašta nešto", napisao je Edo Maajka. Naglasio je kako su njegovi jedini službeni profili oni s plavom kvačicom, odnosno verifikacijskom oznakom, te da putem Facebooka već dugo ne komunicira s publikom, osim za najave koncerata. Svoj je poziv na oprez zaključio u svom prepoznatljivom duhovitom stilu: "Uglavnom pazite se prevara i ne dajte pare osim ako vam ne dođem na vrata".

Njegova objava brzo je izazvala reakcije obožavatelja, koji su u komentarima uglavnom zbijali šale na račun nespretnih prevaranata. "Ne dam ti ni na vrata da dođeš", "Rođak, sa vrata moReš ući, popiti i pojesti... ali para ne'š dobiti", samo su neki od duhovitih odgovora. Problem lažnih profila i internetskih prijevara sve je rašireniji, a javne osobe poput Ede Maajke često su na meti jer prevaranti pokušavaju iskoristiti povjerenje koje imaju kod svoje publike. Upravo zato je reperov apel važan podsjetnik svima da budu oprezni pri komunikaciji na društvenim mrežama i da uvijek provjere autentičnost profila, pogotovo ako se od njih traže osobni podaci ili novac. Dok se nosi s ovim digitalnim izazovima, Edo Maajka ostaje fokusiran na ono što najbolje radi, glazbu i nastupe uživo, gdje gradi iskren i neposredan odnos sa svojom vjernom publikom, daleko od svijeta lažnih profila i internetskih prevaranata.