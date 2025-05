Željko Pervan oglasio se o smrti prijatelja Mladena Horvata, evo što nam je rekao

Jučer u popodnevnim satima brojne je obožavatelje 'Večernje škole' rastužila vijest da je iznenada preminuo mnogima omiljeni učenik tog showa, Mladen Horvat (64). U 'Večernjoj školi tumačio je ulogu Denisa Krokanića, uz njega su igrali Zlatan Zuhrić Zuhra, Ahmed el Rahim i Željko Pervan. Njih dvojica bili su prijatelji još iz djetinjstva. Odrasli su zajedno, te su išli u istu srednju školu, zagrebački Ruđer Bošković. Ne čudi stoga, da nam se Pervan nije bio u stanju javiti na telefon kada smo ga nazvali, te nam je u kratkoj poruci napisao da ne može uopće govoriti. Prijateljstvo s Mladenom jedna mu je od najljepših uspomena iz mladosti, ispričao nam je Pervan u intervjuu za Ekran koji je rađen svega nekoliko dana uoči tragičnog gubitka. Pričao nam je zagrebačkom kvartu u kojem su zajedno odrasli:

- Dubrava mi je draga zbog nekih slika, ljudi, toplih kiša, krasnog siromaštva, bez automobila na biciklima, priče do zore u tatinoj Škodi 100š, Mladen i ja sami a Škoda zelena, nezaboravno. Sjećam se mirisa Škodinog skaja na sjedalima. Mali zapamćeni bljeskovi, sličice, mirisi, to je Dubrava, a ne kvart.Potpuno shrvani bili su i drugi Mladenovi kolege, kao što su Zlatan Zuhrić Zuhra kojeg smo također zvali, no od tuge jednostavno nije bio u stanju razgovarati s nama, Dražen Folnegović i Ahmed el Rahim koji je za medije ranije potvrdio vijest o smrti Horvata rekao je kratko da je u šoku zbog gubitka kolege.

Mladen Horvat preminuo je u 65. godini života od moždanog udara. Legendarnog glumca iz Večernje škole pamtit ćemo po nezaboravnim šalama i britkom humoru te činjenici da je najbolje znao izbaciti iz takta 'profesora' Pervana koji bi zbog Horvatove brze i humoristične reakcije na neko njegovo pitanje često izgubio nit, te se jedva suzdržavao da ne pukne od smijeha i razbije taj četvrti zid. Horvat nije ograničio svoju glumačku karijeru samo na Večernju školu. Istaknuo se i u drugim televizijskim ostvarenjima, posebice u humorističnoj seriji "Naknadno" iz 2016., gdje je briljirao kao Živojin Mirić. U ovom projektu, ponovno je glumio sa Željkom Pervanom, ali i Sanjom Vejnović. Međutim, nakon intenzivnog perioda na malim ekranima, Horvat se odlučio povući iz javnog života. Iako se rijetko pojavljivao na pozornici, nije u potpunosti napustio umjetničku scenu, povremeno surađujući s kolegama i prijateljima iz Večernje škole na raznim projektima. Koliko su ljudi voljeli njegov lik Denisa u Večernjoj školi vidljivo je i iz brojnih kompilacija na YouTubeu koje traju i po nekoliko sati, a broje tisuće pregleda. Prije dvije godine bila je potpuno rasprodana njihova turneja, "Večernja škola – Posljednja Večernja“. U Cibonu nije mogla više stati ni šibica, a Pervan i ekipa zabavljali su publiku toliko da su se neki od njih previjali od smijeha. Dečki iz Večernje škole definitivno su dokaz da Hrvati imaju smisao za humor, a Mladen Horvat bio je jedan od ljudi koji su to pokazali, kroz nekoliko sezona emisije, ali i u Pervanovom Dnevniku. "Večernja škola" je spontani humoristični program autora Željka Pervana.

Inicijalno emitiran na OTV-u, kasnije je prešao na HRT s tjednim prikazivanjem. Godine 2007. show se seli na Novu TV, mijenjajući format u svakodnevno uživo emitiranje pod nazivom "Večernja škola – praksa". Iste jeseni, emisija se vraća na tjedni ritam, prikazujući se srijedom kao "Večernja škola – EU". Originalna postava iz 1995. uključivala je Željka Pervana, Zlatana Zuhrića, Mladena Horvata, Đuru Utješanovića i Ahmeda el Rahima. Mnogi koji se posljednjih sati opraštaju od njega tužno su zaključili kako vjerojatno više nikada neće biti one njihove Večernje škole, a ako je i bude, sasvim sigurno neće biti ista. Ne bez Denisa.

O Mladenu se oglasio i novinar i urednik Romano Bolković. - Dragi moj Mladene, nazvao me je Damir, a ti znaš Damira, ni Bog ni zdravo nego izravno: Umro je Mladen Horvat., i sad šutimo nas dvojica, ja velim od čega, nije sad ni važno, i pozdravimo se, kao da nismo vodili ovaj razgovor, kao da ne vjerujemo da ga vodimo, i nazovem ja Pervana. Žac blago pozdravi, znaš Željka, počnemo razgovor, konduliramo uzajamno, zaključimo da se obojica osjećamo nekako neodređeno, tupo, isprazno, nepriravni na ovaj razgovor, nespremni na ovaj prerani razgovor, i kaže mi Pervan da si imao visok tlak, nije sad ni važno, i tu se dogovorimo da odmah javimo jedan drugome kad je sprovod, čim jedan sazna. I onda, nazovem Vinka, i Vinko, a možda ga ne znaš kao ja, ni mene koliko me on poznaje, i ja već na rubu plača. Kaže VInko: - Znaš, sreli smo se prije par tjedana na placu u Dubravi, i kažem mu ja: Hajmo napraviti još jednu predsmrtnu emisiju., i odgovori mi Mladen idemo, i.... i tu je razgovor zapeo jer mislim da smo bili na rubu plača, s one druge strane. Sad sam na koncu nazvao Zuhru. Zuhra mi kaže, možda ne znaš takvog Zuhru, da bi se najradije kao dijete pokrio dekicom po glavi, jer to je valjda jedini način da ničeg ovog nema, da se nije desilo, da nije. Dragi moj prijatelju, oprosti mi što na oproštaju od tebe moram okajati moj grijeh propustom, to što se nismo predugo vidjeli, to što kao svaki čovjek griješim prema bližnjima misleći da su oni ionako tu, pa za njih uvijek ima vremena. Nema. Isteklo je kad nitko nije očekivao. Hvala Ti prijatelju na svakoj fori, svakom smijehu, svakom danu jedne nevjerojatne mladosti. Hvala Ti, Mladene, što si moj i naš život učino lakšim, jer si ga prokazao smiješnim. Čovjeka cijelu jednu vječnost nema, pa ga malo bude, pa ga onda cijelu jednu vječnost nema. Ovo malo vremena između dviju vječnosti iskoristio si najbolje što čovjek može: smijao si se. S razlogom.