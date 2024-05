Društvene mreže se užarile! Zbog ovog se gleda Eurovizija

U tijeku je veliko finale ovogodišnje Eurovizije, a svoj nastup upravo je završio hrvatski predstavnik Baby Lasagna. Marko je s hit-pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim' rasplesao i raspjevao Arenu Malmö te opravdao status favorita za pobjedu kojeg su mu dodijelile eurovizijske kladionice.

I ove godine publika diljem Europe i svijeta u velikom broju prati natjecanje. Večeras na društvenim mrežama komentiraju finalnu večer, a jedan od natjecatelja koji su izazvali najveće oduševljenje je naš predstavnik.

- "Baby Lasagna još bolji nego u polufinalu, spreman odvesti Euroviziju u Zagreb" "Obožavam kako je publika u Areni plesala i pjevala", "Tko treba superheroje kad je Baby Lasagna na sceni?", "Ovo je odlično!!", "Zbog ovog nastupa gledam večeras" - komentari su euforičnih fanova.

Baby Lasagna još bolji nego u polufinalu, spreman da dovede Evroviziju u Zagreb pic.twitter.com/QBuNJnJA88 — iskreni komentator (@iskrenikomentar) May 11, 2024

🇭🇷 BABY LASAGNE TAKE US TO ZAGREB 2025!! #Eurovision2024 #ESC2024 pic.twitter.com/5yqNxoytkX — Kerem | 🇳🇱 | 🇮🇪🇺🇦🇳🇴🇭🇷 (@Krm_H67) May 11, 2024

Baby Lasagna is gearing up for greatness!#CroatiaFullOfMusic #Eurovision2024 pic.twitter.com/4nCsI4UGDU — Croatia Full of life (@Croatia_hr) May 11, 2024

