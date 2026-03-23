Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 198
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VELIKI SKANDAL

Zbog nje se razveo od trudne supruge koja je zbog stresa izgubila dijete, a ona je zbog njega ostavila dečka

Zagreb: Šeherezada i Onur nakon višednevnog posjeta vratili se u Tursku
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
23.03.2026.
u 20:00

Ljubavna priča turskih glumaca Halita Ergença i Bergüzar Korel, zvijezda serije 'Tisuću i jedna noć', započela je iza kulisa, no njihova je sreća izgrađena na temeljima velikog skandala i osobne tragedije

Ljubavna iskra između turskih glumaca Halita Ergença i dvanaest godina mlađe Bergüzar Korel, zvijezda serije "Tisuću i jedna noć" planula je 2006. na setu popularne serije. Iako su demantirali glasine, kemija je bila očita, no oboje su tada bili u vezama. Halit je bio u braku s 14 godina mlađom glumicom Gizem Soysaldı, dok je Bergüzar imala dečka.

Prijelomni trenutak dogodio se 2008. tijekom putovanja u Pariz, gdje su shvatili da ne mogu nijekati osjećaje. Ubrzo nakon toga, Bergüzar je prekinula vezu, a Halit je zatražio razvod od supruge Gizem, s kojom je bio u braku tek nekoliko mjeseci, kako bi bio s kolegicom sa seta.

Njihova odluka pokrenula je jedan od najvećih skandala na turskoj sceni. Naime, u trenutku kada je Halit zatražio razvod, njegova supruga Gizem bila je trudna. Zbog golemog psihičkog stresa i javne izdaje, Gizem je, prema tadašnjim napisima, izgubila dijete. Kako bi što prije okončao brak, glumac joj je isplatio i novčanu naknadu.

FOTO Proglašena je najljepšom Hrvaticom svih vremena! Udala se za našeg reprezentativca, imaju troje djece i žive bajku
Zagreb: Šeherezada i Onur nakon višednevnog posjeta vratili se u Tursku
1/51

Dok je par gradio novu vezu, Bergüzar se našla na meti žestokih kritika. Mediji su je prozvali "razaračicom obitelji", a glumica je godinama trpjela ono što je opisala kao "lov na vještice". Taj ju je period trajno obilježio i ostavio duboke ožiljke, a priznala je da se zbog svega ni danas ne osjeća dobro. Unatoč svemu, vjenčali su se 2009. i danas imaju troje djece.
Ključne riječi
Berguzar Korel halit ergenc Bergüzar Korel Halit Ergenç Turska sapunice showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!