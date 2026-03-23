Zbog nje se razveo od trudne supruge koja je zbog stresa izgubila dijete, a ona je zbog njega ostavila dečka

Ljubavna iskra između turskih glumaca Halita Ergença i dvanaest godina mlađe Bergüzar Korel, zvijezda serije "Tisuću i jedna noć" planula je 2006. na setu popularne serije. Iako su demantirali glasine, kemija je bila očita, no oboje su tada bili u vezama. Halit je bio u braku s 14 godina mlađom glumicom Gizem Soysaldı, dok je Bergüzar imala dečka.

Prijelomni trenutak dogodio se 2008. tijekom putovanja u Pariz, gdje su shvatili da ne mogu nijekati osjećaje. Ubrzo nakon toga, Bergüzar je prekinula vezu, a Halit je zatražio razvod od supruge Gizem, s kojom je bio u braku tek nekoliko mjeseci, kako bi bio s kolegicom sa seta.

Njihova odluka pokrenula je jedan od najvećih skandala na turskoj sceni. Naime, u trenutku kada je Halit zatražio razvod, njegova supruga Gizem bila je trudna. Zbog golemog psihičkog stresa i javne izdaje, Gizem je, prema tadašnjim napisima, izgubila dijete. Kako bi što prije okončao brak, glumac joj je isplatio i novčanu naknadu.

Dok je par gradio novu vezu, Bergüzar se našla na meti žestokih kritika. Mediji su je prozvali "razaračicom obitelji", a glumica je godinama trpjela ono što je opisala kao "lov na vještice". Taj ju je period trajno obilježio i ostavio duboke ožiljke, a priznala je da se zbog svega ni danas ne osjeća dobro. Unatoč svemu, vjenčali su se 2009. i danas imaju troje djece.