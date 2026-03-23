Gabrijela je nakon showa izgubila 137 kilograma, a sada je objavila da je postala majka

Gabrijela Crnjac, heroina prve sezone megapopularnog showa 'Život na vagi' čija je životna priča postala simbol nade i ustrajnosti, postala je majka. Sretnu vijest podijelila je na društvenim mrežama, otkrivši da je 23. ožujka na svijet donijela djevojčicu Ellu. prenosi RTL. Malena je rođena dugačka 51 centimetar i teška nešto manje od četiri kilograma, a njezin dolazak predstavlja krunu Gabrijelinog dugog i trnovitog puta, od borbe za vlastiti život do stvaranja novog. Ova vijest nije samo obiteljska radost, već i emotivni epilog jedne od najinspirativnijih priča koje je hrvatska javnost imala prilike pratiti, dokazujući da se i nakon najdubljih padova moguće uzdići i ostvariti snove koji su se nekada činili nedostižnima. Za Gabrijelu, dolazak Elle nije samo ispunjenje sna o majčinstvu, već i najveća životna pobjeda.

Njezin put doista je bio filmski. Gledatelji su je upoznali 2017. godine kada je u show ušla sa 183 kilograma, no to je bio tek dio njezine borbe. U najtežem životnom razdoblju, daleko od očiju javnosti, vaga je pokazivala zastrašujućih 225 kilograma. Problemi s prekomjernom težinom pratili su je od djetinjstva, a život joj je, kako je sama priznala, bio noćna mora ispunjena slomljenim stolicama i strahom od putovanja. No, ulaskom u show započela je njezina potpuna preobrazba. Nakon što su se kamere ugasile, Gabrijela nije stala. Kroz godine nevjerojatne discipline, promjene prehrane, redovitih treninga i nekoliko operacija, uključujući smanjenje želuca i uklanjanje viška kože, uspjela je izgubiti nevjerojatnih 137 kilograma. Danas svoju težinu održava između 88 i 90 kilograma, no njezina transformacija nadilazi brojke na vagi; ona je priča o ponovnom stjecanju samopouzdanja i povratku kontrole nad vlastitim životom.

Vijest o trudnoći podijelila je s javnošću krajem 2025. godine, kada je bila u petom mjesecu. "Osjećam se super, sve je u redu, hvala Bogu", poručila je tada sretna Gabrijela. Tom se prilikom prisjetila i gotovo proročanskih riječi voditeljice Marijane Batinić, koja joj je još davne 2017. godine, na početku njezina puta, rekla da neće cijeli život biti sama. "Da, Marijana je još tada rekla da neću biti sama cijeli život, a kada imaš svoje dijete nikada nisi sam", s osmijehom je potvrdila Gabrijela, opisujući dolazak kćeri kao ostvarenje sna. Te su riječi odzvanjale kao savršen opis kruga koji se zatvorio, od osjećaja usamljenosti i izolacije zbog debljine do ispunjenja i sreće koju donosi obitelj.

Nekoliko tjedana prije poroda, Gabrijela je na društvenim mrežama objavila emotivnu poruku koja je dala naslutiti kroz kakvu je unutarnju borbu prolazila. Bila je to iskrena ispovijest žene koja je, unatoč vanjskoj snazi, vodila i tihe bitke. "Trideset i pet je prošlo, još malo ostalo. Puno suza sam sama obrisala, puno strahova prešutjela. Ali sam izdržala. Još malo pa ću te držati u naručju. Nikad jača. S najvećom ljubavlju. Sve što je prošlo, prošlo je. Uskoro počinje naš novi život", napisala je, dirnuvši brojne pratitelje koji su joj godinama bili podrška. Ta je objava pokazala svu dubinu njezina putovanja - putovanja koje nije bilo samo fizičko, već i duboko emotivno i psihološko, prepuno uspona i padova koje je morala savladati kako bi danas bila spremna za najvažniju ulogu u životu.

Gabrijela Crnjac nikada nije skrivala koliko je njezin put bio težak. Oduvijek je otvoreno govorila o operaciji smanjenja želuca, no uvijek je naglašavala kako to nije čarobni štapić, već samo pomoćni alat na putu prema zdravlju. Prava bitka, isticala je, vodila se u glavi i za stolom. Njezina predanost i iskrenost učinile su je uzorom za mnoge koji se bore sa sličnim problemima, pokazujući da nema prepreke koja se ne može savladati uz čvrstu volju i podršku. Postala je dokaz da je potpuna promjena moguća i da se život zaista može promijeniti iz korijena.