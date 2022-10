Zbog kćerkine ovisnosti Milić Vukašinović ostao bez novca od prodaje stana, mora živjeti kao podstanar

Zvijezda regionalne rock scene Milić Vukašinović (72) progovorio je o situaciji u privatnom životu. Naime, zbog dugova koje mu je poslije smrti ostavila kći Maja Avdibegović, nakon što je prodao stan koji je za nju kupio u Sarajevu i dalje nema novca za kupnju kuće i živi kao podstanar.

Stan u kojem je Maja živjela s partnerom u Sarajevu, navode izvori za srpske medije, bio je pod hipotekom. Iako joj je glazbenik redovno slao novac kako bi tu hipoteku otplaćivala, ona je za to vrijeme bila u paklu narkotika i sav novac trošila je na drogu. Ostali su zato dugovi za mjesečne režije i taj kredit.

Maja je preminula u srpnju 2018. godine, a Vukašinović je odlučio prodati stan u kojem je živjela. Pomislio je kako bi taj novac mogao uložiti u kupovinu stana u Beogradu. Tamo inače već godinama živi sa suprugom Suzanom u iznajmljenom stanu.

To se nije dogodilo jer je 72-godišnjak morao odmah isplatiti zaostalu hipoteku i dugove koji mjesecima nisu bili uplaćivani. Od prodaje stana, na kraju, nije mu ostalo ništa.

- Točno je sve, nažalost. To je bio divan veliki stan, na odličnoj lokaciji. Stan sam prodao, ali sam sav novac morao sam dati kako bih isplatio tu hipoteku, koja je bila ogromna, i režije, koje Maja nije plaćala godinama. Zašto nije plaćala? Zbog droge. Heroin je pojeo taj stan. Ne znam ni sam koliko sam joj novca slao za taj stan, a ona je sve to trošila na drogu. To sam tek kasnije saznao. Zbog toga nismo mogli kupiti stan u Beogradu. Stan su kupili fini ljudi, za svoju kći studenticu - reako je Milić za Srpske medije.

Kći Milića Vukašinovića pronađena je mrtva u svom stanu u sarajevskoj ulici Jezero u srpnju 2018. godine. Bez svijesti ju je pronašla prijateljica koja je pozvala hitnu pomoć, no djevojci nije bilo spasa.

VIDEO Susret kralja Charlesa s premijerkom Truss postao viralni hit: "Opet si ovdje? Ajme, ajme..."