IMA I DATUM ZA SVADBU

Zaručila se Maria iz 'Gospodina Savršenog', otkrila je detalje zaruka i zašto skriva svog partnera

VL
29.11.2025.
u 19:00

Svog idealnog partnera nije pronašla u showu, a ljubavna sreća joj se osmijehnila i nedavno se pohvalila zarukama

Maria Horvat bila je natjecateljica u showu "Gospodin Savršeni" u kojem je pokušavala osvojiti srce Tonija Sćulca. Ova novinarka koja je radila na lokalnoj televiziji, internetskim portalima te bila voditeljica i urednica sportskih emisija i bila je natjecateljica u trećoj sezoni ovog showa. Tada je otkrila kako bi voljela naći odanog i poštenog dečka jakog karaktera, koji je pažljiv i šarmantan. Ispričala je tada i kako je privlače visoki muškarci, iskrenog osmijeha, no ipak joj je najvažnije da u ljubavnom odnosu postoji obostrana privlačnost, da se razumiju i podržavaju. Svog idealnog partnera nije pronašla u showu, a ljubavna sreća joj se osmijehnila i nedavno se pohvalila zarukama. Na Instagramu je objavila fotografije iz Venecije gdje ju je njezin partner zaprosio, a sada je otkrila i detalje same prosidbe. 

- Prosidba je bila upravo na moj rođendan, 5. studenog u Veneciji. Ovog ljeta smo zaista proputovali skoro cijelu Europu, a jedno od najdražih zajedničkih putovanja bila je upravo Venecija. Što se tiče same prosidbe, mogu reći da je bilo vrlo romantično. Odsjeli smo u hotelu Monte Carlo iz 17. stoljeća koji je nadomak Markovog trga s predivnim pogledom na cijelu Veneciju, a prosidba je bila organizirana na način da je cijela soba bila prepuna cvijeća, svijeća, ružinih latica i balona - ispričala je Maria u razgovoru za Story. U svojim objavama na Instagramu skriva identitet svog partnera, a sada je objasnila i zašto ne otkriva tko je njezin zaručnik. 

- Da, zaručnika ne otkrivam na društvenim mrežama zbog prirode posla kojim se bavi, on želi ostati anoniman, a ja to svakako poštujem. Poduzetnik je, a upoznali smo se preko zajedničke prijateljice - rekla je Maria. Ona i zaručnik još uvijek su u potrazi za lokacijom na kojoj će se održati vjenčanje i sve su skloniji ideji da to bude na nekoj egzotičnoj lokaciji, a datum svadbe su već odredili, a otkrila je i gdje će ona i njezin budući suprug živjeti. - Trenutno živimo u Zagrebu, mislim da će Zagreb uvijek ostati naša baza. Volimo putovati i svaki tjedan smo drugdje, tako da u Zagrebu ne provodimo puno vremena. Mislim da kada je prava ljubav u pitanju, nije nam toliko bitno gdje živimo nego da smo zajedno - rekla je Maria. 
