Fatalna plavuša koju povezuju sa suprugom Blanke Vlašić šokirala pratitelje čestitkom za njegov rođendan

Belgijski novinar Ruben Van Gucht, kojeg hrvatska javnost prepoznaje kao supruga Blanke Vlašić, proslavio je 39. rođendan. Njegov rođendan nije prošao nezapaženo na društvenim mrežama, gdje je jedna čestitka izazvala posebnu pozornost. Na Instagramu mu je rođendan čestitala Charlotte Van Looy, privlačna plavuša s kojom ga se već neko vrijeme povezuje. "Sretan rođendan, dušo. Želim ti još puno godina. I žena." napisala je Charlotte. Objava je potaknula i brojne čestitke od strane pratitelja.

Ruben je nedavno opet progovorio o svom ljubavnom životu, što je izazvalo mnogo reakcija i podiglo brojna pitanja. Naime, Ruben, koji izbjegava davanje intervjua hrvatskim medijima i uglavnom se pojavljuje u nizozemskim i belgijskim medijima, gostovao je u emisiji "Datenight" te je voditeljici Tess Gossens otkrio kako je njegova potraga za vlastitim preferencijama bila razlog raspada njegova prvog braka s Laurence Van Tongerloo, piše Nieuwsblad. Ruben je sada otvoreno priznao da vodi otvoren ljubavni život te prakticira otvoreni brak s Blankom Vlašić. Ovu je tvrdnju ranije iznio u emisiji Her Huis, čime je izravno prekinuo lavinu glasina o svom privatnom životu.

"To se počelo razvijati već tijekom mog prvog braka, osjećaj da možda želim ostati zauvijek s jednom osobom, ali isto tako želim moći istraživati. Tada je to pošlo po zlu i to ostaje najveća mrlja u mom životu. Sada ne mogu ispraviti neke stvari i nadoknaditi ih", priznao je Ruben. "Mogao sam se vratiti tradicionalnom načinu ljubavnog života, ali to bi značilo da varam samoga sebe. Oduvijek sam znao da moj izbor neće biti najpopularniji niti najprihvaćeniji, i da će izazvati negativne reakcije okoline. No, svaku večer mogu mirno pogledati sebe u ogledalo", dodao je.

Prije nekog vremena, Ruben je u jednom belgijskom podcastu također otvoreno progovorio o tome da on i Blanka žive u otvorenom braku. Tada je priznao kako Blanka zna za njegove odnose s drugim ženama, iako ne nužno i sve njihove detalje. Istaknuo je da žele da njihov odnos ostane "njihova stvar" i da ih ljudi često pogrešno percipiraju jer ne razumiju dinamiku koju su njih dvoje uspostavili.

Dodatnu pomutnju izazvale su objave belgijske spisateljice Charlotte Van Looy, koja se na društvenim mrežama predstavlja kao Rubenova dugogodišnja partnerica. Objavljivala je njihove zajedničke fotografije na kojima su se grlili, a u jednom je komentaru otkrila da su zajedno već šest godina, od čega posljednje četiri žive zajedno. Ovaj razvoj događaja dodatno komplicira situaciju i ostavlja javnost s više pitanja nego odgovora.

Blanka se još uvijek nije oglasila u vezi svog otvorenog braka s Rubenom, a u posljednje vrijeme viđena je bez vjenčanog prstena na ruci. S druge strane, Ruben i dalje ponosno nosi svoj prsten i pokazuje ga na društvenim mrežama kada se fotografira. "Blanka i ja smo se dogovorili da više nećemo govoriti o našoj vezi u medijima. Budući da je ovo vrlo iskren razgovor, obično bih vam ispričao sve detalje, ali ovaj razgovor se snima", objasnio je Ruben ranije u razgovoru za De Morgen, dodajući da su mediji njihov odnos pretvorili u nešto neobično. Kako će se dalje razvijati dinamika ovog para i u kakvom su zapravo odnosu, vjerujemo kako će hrvatska javnost uskoro doznati.