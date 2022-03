Žanamari pokazala kako se sredila za večeru sa suprugom, fanovi je obasuli komplimentima

Pjevačica Žanamari Perčić (40) proteklog je vikenda otišla na romantičnu večeru sa suprugom Mariom, a na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj je pokazala kako je za izlazak odlučila obući ljubičastu haljinu s velikim dekolteom, koji je isticao njene obline.

- Previše pričam, osjećam previše, trebam previše, očekujem previše… ali učinit ću da rasteš da osjećaš stvari koje nikad prije nisi - znakovito je u opisu slike poručila Tučepljanka.

Fotografija je u jednom danu dobila više od šest tisuća lajkova i puno oduševljenih komentara među kojima su i komentari Indire Levak, Ecije Ivušić te pjevačice Colonije Ivane Lovrić. Vežina joj je ostavljala emotikone vatre. Pjevačica je u posljednje vrijeme često isticala koliko vježba i koliko vremena provode u teretani. Sada je o tome progovorila i u intervjuu.

- Pa zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko zbog fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s kompleksima, ali mi je bilo bitno zbog mentalnog balansa- ispričala je Žanamari za InMagazin te objasnila kako pazi na prehranu.

-Muž kuha, ja volim jesti odmah kad dođem iz teretane pa ga nazovem da mi spremi, ali nje to ništa komplicirano. Jedem piletinu, posni sir, jaja, ribu, dakle sve što sadrži protein. Pojedem nekad i ugljikohidrate jer ja stvarno ne želim smršavjeti - pojašnjava. Objasnila je i da ima celulita. -Pa što je žena bez celulita! Malo masnog tkiva je dobrodošlo i nikako to cure nemojte izgubiti, to je, ako ništa drugo, sada ekstremno in – dodala je Žanamari.

