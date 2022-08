Žanamari Perčić raširila noge pa pokazala guzu u tangicama: 'Ovo se zove čudo neviđeno'

Pjevačica Žanamari Perčić (40) redovito pratitelje počasti provokativnim fotografijama i snimkama iz teretane gdje naporno vježba. Žanamari nosi titulu jedne od najseksi Hrvatica, a to je opravdala i novom objavom.

Pozirala je u žutom bikiniju neobičnog kroja koji je istaknuo njezinu vitku liniju i utrenirane noge. Pažnju su privukle i tanga gaćice zbog kojih je na jednoj fotografiji u prvom planu bila njena guza.

Pjevačica je sakrila broj lajkova na fotografiji, pa nije poznato koliko je točno ljudi lajkalo ovu fotku, ali prema količini komentara, čini se da se mnogima svidjela serija fotografija koju je objavila, jer ih je skupila gomilu u samo nekoliko minuta od objavljivanja.

"Prekrasna", "Ovo se zove čudo neviđeno", "Lijepo tijelo, divna guza", "A muko" pisali su joj pratitelji.

Perčić je u posljednje vrijeme često isticala koliko vježba i koliko vremena provode u teretani. Sada je o tome progovorila i u intervjuu.

- Pa zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko zbog fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s kompleksima, ali mi je bilo bitno zbog mentalnog balansa- ispričala je Žanamari za InMagazin te objasnila kako pazi na prehranu.

- Muž kuha, ja volim jesti odmah kad dođem iz teretane pa ga nazovem da mi spremi, ali nje to ništa komplicirano. Jedem piletinu, posni sir, jaja, ribu, dakle sve što sadrži protein. Pojedem nekad i ugljikohidrate jer ja stvarno ne želim smršavjeti - pojašnjava. Objasnila je i da ima celulita.

- Pa što je žena bez celulita! Malo masnog tkiva je dobrodošlo i nikako to cure nemojte izgubiti, to je, ako ništa drugo, sada ekstremno in – dodala je Žanamari.

VIDEO Bojana Gregorić Vejzović pokazala kako izgleda kada je sama svoj frizer