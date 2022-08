Božo Vrećo pozirao u jednodijelnom kupaćem kostimu: Kakve noge, da su barem moje ovakve

Glazbenik Božo Vrećo 10. kolovoza će održati koncert u Makarskoj, a uoči koncerta proveo je vrijeme odmarajući u Igranima gdje je snimljena fotografija na kojoj pozira na plaži u jednodijelnom kupaćem kostimu. - Na Djevičanskoj plaži - napisao je Božo u opisu i ispod fotografije dobio je samo komplimente.

-Predivan....za inspiraciju si mi. linija top. Uživaj. Božu su ukrala iz grčke mitologije. Nestvaran čovjek. Svaka slika umjetnost čista. Koje noge!!! Da su barem moje ovakve. Wow, prelijepo - pisali su mu obožavatelji. Vrećo privatno i na svojim nastupima često nosi haljine i većinom ih sam kreira, a nedavno nam je u intervju pričao o modi i haljinama koje nosi na koncertima.

– Uglavnom je to svila jer je lepršava i fantastično se ponaša na sceni, sjajna je i za fotografiranje pa se klonim krutih materijala u kojima je teško kretati se s obzirom na to da koncerti uglavnom nisu statični i plesno su vrlo aktivni i zahtjevni, to i metamorfoza leptira, dualnost mog i naših bića, muško-ženski dualitet koji zapravo čini da smo jednaki i progovara sverodnošću ili bezrodnošću jer za mene rod ne postoji, dovoljno je i savršeno važno da smo ljudska bića, tek onda vrijedimo kada spoznamo sebe. Garderoba je igra, kostimografija, i tako je i treba promatrati – što je zapravo definicija mode?! Nositi što ti odgovara i pristaje, i što voliš nositi, bez obzira na boju i kroj i je li kopčanje na lijevoj ili desnoj strani, jer takve apsurdne stvari nameće konzervativni sistem pun mržnje, prijekora i osude, kojem ne pripadam i nije moj gospodar. Netko kome sve dugujem je Bog Ljubav i sve činim u Njegovo ime – objasnio nam je Božo, koji ponosno govori o svojoj dualnosti, pogotovo u današnje vrijeme kada se u nekim zemljama ograničavaju ljudska prava. Smatra kako je tu moguće nešto promijeniti. - osvrnuo se na ovu temu glazbenik.