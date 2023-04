Zagrebačka glumica očekuje prinovu i otkriva spol i ime koje su ona i suprug odabrali

Glumica Katarina Madirazza, koju su gledatelji upoznali kroz njezine uloge u popularnim serijama "Ko te šiša", "Dar mar" i “Nemoj nikome reći” uskoro će postati mama. Katarina, djevojačkog prezimena Strahinić i njezin suprug Mislav Madirazza u srpnju će postati roditelji, a 31-godišnja glumica otkrila je spol bebe te ime koje su odabrali za prinovu.

- Ušla sam u sedmi mjesec trudnoće i nemam nikakvih problema. Veselim se bebici i osjećam da je majčinstvo ona uloga koju sam čekala cijelog svog života. Lijepo napreduje i odabrali smo joj ime Mara, a najveći mi je gušt pratiti kako se bebica miče u trbuhu - ispričala je Katarina u razgovoru za Gloriju i otkrila kako će za dva mjeseca postati mama djevojčice. Sa suprugom živi u obiteljskoj kući u kojoj su i njezini roditelji, pa će joj roditelji biti blizu i uskočiti oko čuvanja kada joj to bude trebalo.

Osim da je odlična glumica Katarina je publici pokazala i da je odlična pjevačica kada je prije četiri godine sudjelovala u showu "Zvijezde pjevaju" gdje joj je glazbeni mentor bio Pero Galić iz benda Opća opasnost.

- Kad sam se prvi put čula nakon probe, došlo mi je da plačem. Najveću tremu imam dok pjevam. Prvo pjevačko iskustvo bilo mi je kad sam kao djevojčica pjevala u crkvi za Božić. Ja sam pjevala “Tihu noć”, a Mirna Savić pjevala je “Amazing Grace”. Kad je završio koncert, moja me mama ignorirala. Odmah je otišla Mirni i rekla joj: “Mirna, super si pjevala”. Sličnih priča imala sam i na Akademiji. Sad je došlo vrijeme da sve to ispravim – ispričala nam je Katarina prije četiri godine kada je počeo njezin angažman u HRT-ovom showu.

Katarina je Akademiju dramskih umjetnosti upisala čak dva puta – u Sarajevu i Zagrebu.

– Nikad ne bih upala da nisam bila toliko opuštena. Uvijek sam htjela ići na Akademiju, no uvjeravali su me da nema šanse da upadnem iz prve. Zato sam namjeravala studirati matematiku pa svake godine pokušavati na Akademiji. Tog ljeta prijatelji su se pripremali na prijamni za Akademiju u Sarajevu. Došli smo u petak i tulumarili cijeli vikend. Na kraju se dogodilo da sam ja jedina ušla u uži krug. Prijatelji su se svi vratili u Zagreb, a ja sam morala ostati. Na kraju sam bila i ljuta jer jedino ja ostajem. No, upoznala sam predivne kolege i profesore zbog kojih sam se zauvijek zaljubila u Sarajevo. Već sam se počela dogovarati i gdje ću tamo živjeti, a roditelji su mi rekli da barem probam i u Zagrebu. Kako sam uspjela u Sarajevu, došla sam i na prijamni u Zagrebu jako opuštena i upala iz prve. Ostalo je povijest - ispričala nam je u intervjuu. S Mislavom je dugo u vezi, a prvotni plan im je bio da se vjenčaju 2019. godine, ali su zbog drugih poslovnih obaveza to morali odgoditi i vjenčali su se 2020. godine usred pandemije koronavirusa.

