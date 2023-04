Ivan izbacio Vanju s farme, a Dragana ulovila Hrvoja i Marinu zajedno u WC-u

Došao je i taj dan! Ivan se odlučio oprostiti od jedne od djevojaka, a svima je bilo jasno koja bi to mogla biti. "Znam koga ću izbaciti, nije mi svejedno, ali…", započeo je bio mladi farmer. Dona je otkrila da je Ivan guši i da ga je jako teško procijeniti, no unatoč tome izrazila je želju da ostane na farmi. Isto tako izjasnile su se i Gabrijela i Vanja. "To je sve lijepo, ali ja se moram odlučiti da jedna mora napustiti", rekao je Ivan.

Gabrijela je bila na rubu suza dok je elaborirala zašto zaslužuje ostati na farmi. Vanja je predosjetila da će ona otići. "Vanja, ti ćeš napustiti moju farmu", rekao je Ivan. "Skroz sam zadovoljna sa sobom. Ivan je dobar, drag dečko", rekla je Vanja i pozdravila je s ekipom.

Djevojke su s Ivanom otišle kući, a od umora su Gabrijela i Ivan vrlo brzo zaspali. Doni je nedostajalo akcije pa je pokušala probuditi i Ivana i Gabrijelu. "Bilo mi je toliko dosadno da sam na kraju gledala u svoj mobitel", zaključila je Dona. "Noć je prošla grozno", dodala je. Iduće jutro Dona mu je to i rekla. "Vidim da si nezainteresiran. Htjela sam ti dati šansu, ali ne mogu te vući za rukav", rekla je Dona. Zamolila ga je da se više angažira oko nje. "Mislim da nije prožvakao neke stvari iz prošlosti", zaključila je Dona govoreći o Ivanovim nekadašnjim zarukama.

Kod Zvonka je jednako uzbudljivo - no na samom farmerskom terenu. Uposlio je djevojke da pripreme zemlju i posade voćke. "Htio je vidjeti znamo li kopati, treba tu žena koja zna raditi", komentirala je Brankica. Sa zemljom se snašla, čini se, bolje nego Smilja, koja se također stoički borila sa zemljom. "Odlučio sam se s njima posaditi par voćkica kako bi jedna od njih jednog dana ostala tu brati plodove", rekao je Zvonko. "Ako toga bude još, pakiram se i odoh ja", zaključila je Smilja. "Mislim da ću ja ostati i brati plodove sa Zvonkom", jasna je Branka.

Kako god bilo, Zvonko je djevojke potom poveo da rade sa sijenom. Obećao je damama i izlazak, no tome je prethodio mukotrpan rad. "Ja ću Zvonka osvojiti sa svakom vještinom", poručila je odmah Smilja. Djevojke su pokazale farmeru i lak na noktima.

Hrvoje je, pak, djevojke poveo na piknik. Marina i Dragana s Hrvojem su otišle i uz hranu i piće porazgovarali o međusobnim odnosima. "Hrvoje sluša Draganu, pomalo ima taj nekakav strah prema njoj", komentirala je Marina odnos taksistice i farmera. "Ne zna se ponašati prema djevojkama", komentirala je Hrvoja, pak, Dragana. Pohvale je od Dragane dobio na račun svoje opuštenosti, no ta je opuštenost uskoro nestala. "Najradije bih obje ostavio", rekao je curama. "Mislim da je nešto bilo između Marine i Hrvoja", izrazila je uskoro Dragana o odnosu Hrvoja i Marine. "Ulovila sam ih u WC-u zajedno", dodala je. Otkrila je i da se između nje i Hrvoja nikad ništa nije dogodilo. Nakon druženja, Marina je zaključila da će je Hrvoje poslati kući. "Više mi se svidjela Marina kada se pojavila, i sada moram odlučiti", povjerio se, pak, Hrvoje.

Uskoro je s Marinom otišao razgovarati u intimi. Zanimalo je tijekom tog razgovora Hrvoja kakve su njezine namjere. "Prijavila sam se zbog tebe", rekla mu je Marina. On je dodao da je ugodno iznenađen njome. "Ima dobre namjere, naći ljubav i to je to". Sviđa joj se kod njega njezina smirenost. "Želim biti na čisto da ta osoba prihvaća da imam najvažniju ulogu u mom životu, a to je majčinstvo.

Znaš da sam samohrana majka, bi li bio spreman, možeš li se vidjeti u toj ulozi?", pitala je Hrvoja potom Marina. On je odgovorio da bi prihvatio njezino dijete kao svoje. "To mi ne smeta, to je normalno. Ne znam jesi li ti spremna imati još djece sa mnom", uzvratio je Marini Hrvoje, a ona je potvrdno odgovorila.

Dragoljub i Ljiljana objavili su da su u vezi, no farmer i dalje prijateljski vrijeme provodi i s Jasminkom, s kojom je slagao lavandu. "Obećao sam joj da ćemo zajedno brati lavandu pa da ću joj spakirati kada ode doma", ispričao je Dragoljub Jasminki. "Druženje uz lavandu, sa smirujućim djelovanjem", opisala je Jasminka njihovo druženje. Dragoljub se i dalje pita kakav bi mu odnos bio sa Jasminkom, kakav bi im zajednički život bio. "Mislim da ću s tobom biti i više nego dobar prijatelj", ocijenio je Dragoljub. "Ljiljani treba takva jedna osoba", komentirala je Jasminka njegov odnos s Ljiljanom.

"Ljilja i ja smo na začetku veze", odmah je poručio Dragoljub. "Ima nešto u tebi, tjeraš me na smijeh", povjerio je Dragoljub. Ljiljani da lijepo djeluje na njega. Ljiljana je, pak, njemu rekla da on nju smiruje. "Kao da me dosta prizemljuješ". Iako se oboje boje emocija, dogovorili su se da će krenuti polako s ljubavnom vezom.

Romantika vlada u Šibeniku, gdje je Milko Jasnu izveo na večeru. "Jako mi je draga, vrlo mi je srcu prirasla", komentirao je Milko odnos s Jasnom. Rekao joj je da mu se jako sviđa i da ga se jako dojmila. "Treba mu dati ljubavi i pažnje", ispričala je Jasna o Milku. Nakon što je izrazila ljubomoru prema njegovim udvaračicama, Milku je to bio kompliment. "Sviđa mi se što je borbena". Otkrila mu je potom i da voli trošiti novac na sebe. "Molim lijepo? Teško je kada se netko dirne u tvoju banku. Taj film nećeš gledati", rezolutan je Milko.

Kraj je stigao, a Anica i Jasna spakirale su se uoči Milkove finalne odluke. "Sa curama mi je bilo jako lijepo i jako sam zadovoljan", ispričao je Milko u zadnjem danu njegovih djevojaka. "Svugdje smo išli, trudio se oko nas", rekla je Jasna. Kako će se završiti avantura kod Milka, ali i ostalih farmera, pratite u showu 'Ljubav je na selu' od 21.15 svakog radnog dana na RTL-u! Emisiju možete gledati i na PLAYU.

