Zabava za pamćenje! Posljednji audicijski nastup zapalio cijeli studio: 'Nikad bolje od desete sezone'

Posljednjom emisijom zaokruženi su audicijski nastupi jubilarne desete sezone Supertalenta. Nakon dvanaest nastupa žiri je imao težak zadatak – prisjetiti se svih nastupa te odlučiti tko ide u polufinale jer mjesta ima samo za najbolje od najboljih. Ova sezona je u mnogočemu bila drugačija – nikad viđeni talenti, neočekivani trenuci te povijesni događaji za pamćenje poput nevjerojatnih dodatnih zlatnih gumbova i direktnih poziva na audiciju.

Već nakon nastupa u prošloj sezoni, August Popijač osjetio je da se treba vratiti na pozornicu i susresti se ponovo s članom žirija koji mu je pružio veliku podršku – Fabijanom, koji je također osjetio potrebu da August bude njegov direktan poziv na audiciju, a pridružio mu se i na pozornici te su zajedno zaplesali. Posljednjim nastupom na ovogodišnjim audicijama August i Fabijan napravili su pravo ludilo u studiju te su uz njih zaplesali publika, voditelji, snimatelji, pa i članovi žirija. Euforija i veselje proširili su se studijem Supertalenta te označili kraj audicijskog dijela i najavili početak polufinalnih emisija.

Svojim nastupom posljednju audicijsku epizodu uveličao je Mato Horvat koji je osim sudjelovanja u publici želio doći na pozornicu i svima pokazati svoj talent. Iako boluje od cerebralne paralize, ostvario je dugogodišnji san te oduševio sve u studiju izvedbom pjesme 'Netko drugi'. „Osobe koje cijeli život provode u poziciji u kojoj ti jesi s obzirom na invalidska kolica, imaju drugačije razvijen abdomen i činjenica je da je Mato fraze koje je pjevao, pjevao na jedan dah. Ne da ide u prilog da si se jako puno pripremao za to, nego da zapravo ti po svojoj vokaciji jesi pjevač Mato“, istaknula je Martina.

Kad naraste, trinaestogodišnji Andrej Čolaković želi postati pjesnik. Već je izdao jednu zbirku pjesama pod nazivom „Što je starije koka ili jaje?“ koju je pokazao na pozornici. Ako je suditi po genetici, Andrej je od djeda, književnika i pjesnika Envera Čolakovića naslijedio ovaj talent kojim je osigurao prolaz u daljnje natjecanje. „Kako dijete od trinaest godina dođe na ideju da piše poeziju“, zapanjeno je komentirala Martina.

Talijanka sa španjolskom adresom Sheyen Caroli dolazi iz obitelji koja se šest generacija bavi cirkusom. Prvi nastup održala je sa samo pet godina, a vremenom je odlučila posvetiti se i drugim vještinama, pa je usavršila kontorcionizam koji je predstavila u prvom dijelu nastupa, dok je u drugom dijelu pokazala kako vješto koristi luk i strijelu – nogama. „Stvari koje možete sa svojim tijelom... kao da nemate kosti. Vidi se da vježbate cijeli život, ali stvarno je sjajno. Nisam očekivala ovaj drugi dio“, oduševljena je bila Maja, a zatim je predložila da za sljedeći nastup pomoćnik na pozornici bude Davor, dok je Fabijan predložio voditeljski duo Igora i Franu.

Vokalna skupina Sedmi glas formirala je profesorica Ivana tako što je iz pjevačkog zbora odabrala sedam uigranih djevojčica različitog uzrasta. U jedinstvenoj vokalnoj obradi izvele su poznatu pjesmu 'Let it go' iz animiranog filma 'Frozen'. Uživajući uz njih čak su i članovi žirija na tren pustili svoje glasove. „Kako se vi međusobno slušate, pa vodite jedna drugu i solirate, to je zaista bio veliki gušt za slušati i za gledati“, poručio je Fabijan s kojim se složio i ostatak žirija te se raspjevane djevojke uz četiri 'DA' vraćaju u Bedekovčinu.

Foto: Nova TV

Vesela i mlada Dora Stojanović voljela bi postati frizerka, no veliku ljubav gaji prema glazbi. Obožava pjevati po cijele dane, a to je posebno opušta i onda uđe u neki svoj svijet. Pjevajući na pozornici Dora je potaknula članove žirija koji su zapjevali Davoru te dodatno podignuli atmosferu u studiju. „Ti svakako moraš doći opuštena da ne razmišljaš o kosi, o rukama, o svemu, jer sve će biti apsolutno u redu“, poručila je Maja, a uz tri 'DA' Dora je prošla u sljedeći krug natjecanja.

Marko Mićković i Gordana Dabić nastupaju kao glazbeni duo pod nazivom Dvatromet. Oni su odvjetnik i ekonomistica koji nakon radnog vremena postaju ono što najviše vole – glazbenici. Za vokalno-instrumentalnu izvedbu nisu uspjeli izboriti prolazak u daljnje natjecanje. „Kada se svira negdje, uz recimo neku večeru, neki događaj i to, to je ta vrsta izvođenja u kojem je glazba neka funkcija, a ta je funkcija pozadinski dio te priče koja se događa. Ovo kao vaš koncert, kao vaš nastup, iskreno meni je falio taj odnos prema glazbi. Taj moment mi je falio da donese ugođaj vizualno, kao što je i auditivno“, objasnio je Fabijan.

Dorian Jusup za deset godina se vidi kao uspješna osoba, no ne zna još u čemu. Želio je biti nogometaš, zatim glumac, a u konačnici zaključak je da želi biti milijunaš. Trenutno je apsolvent kineziologije i radi kao model. No, nastupom na Supertalentu želio je zabaviti i nasmijati publiku – što je i uspio. Dok su se Maja, Fabijan i Davor zabavljali gledajući Dorianov performans, Martina nije dijelila njihovo mišljenje i raspoloženje te je nastup ocijenila kao nepristojan i stisnula crveni gumb. Unatoč dobroj zabavi Dorian nije prošao dalje.

Yogmani Kafle već je poznat žiriju i publici iz prošle sezone. U novom talentu, kaže Yogmani, više uživa i ovoga puta imao je manju tremu te pokazao kako beatboxa. „Drago nam je da ste došli jer ste šarmantan i drag momak. No u beatboxu možda niste bili toliko dobri ove godine. Ali definitivno bismo Vas voljeli vidjeti iduće godine s nekim novim talentom“, opisala je Maja, a uz tri 'NE' od žirija Yogmani nije izborio prolaz u daljnje natjecanje.

Veseljak Branko Toman kroz život je bio na nekoliko strana – od konobara, preko fotografa, došao je do staklara, no glazba je uvijek bila dio njegovog života. Voli narodnu glazbu i posebno uživa pjevajući uz radio. Zapjevao je staru pjesmu 'U nedjelju udaješ se' te iznenadio Maju jer nikad nije čula tu pjesmu. Veselim duhom i humorom zabavio je žiri, no pjevanjem nije briljirao te je žiri stisnuo tri crvena gumba. „Nisam stisnuo 'X' slušao sam pažljivo riječi i jako su duboke i životne, pjevanje nije baš tako duboko, hvala Vam što ste došli i podijelili životnu radost“, objasnio je Davor.

Helen Rakonjac za sebe kaže da je pozitivna i duhovna osoba te posebno uživa u slušanju glazbe. Dosad nije nastupala na pozornicama, a u Supertalentu je izvela drugačiju verziju poznate pjesme 'Shallow'. No nastup joj nije pošao za rukom te od žirija dobila četiri 'X-a'. Bez obzira na ishod, Helen nije izgubila pozitivan stav: „To je isto jedan izazov i ja sam sretna što sam došla ovdje, što sam pokazala ono što znam i mislim da moram još raditi na tome. Čovjek treba raditi na sebi dok je živ i biti pozitivan“.

Sljede polufinalne emisije, a tko će osim kandidata koji su osvojili zlatne gumbove u njima nastupiti, ne propustite doznati već iduće nedjelje!

