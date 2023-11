Victoria: 'Nakon showa zaručila sam se u Beogradu, nažalost nije uspjelo'

Za kandidatkinju showa "Ljubav je na selu" Victoriju Memić farmer Ante odlučio je kako je vrijeme da ode kući. S njim su ostale Milena i Klara, a Victoria je na njegovu odluku mirno reagirala. "Što se tiče Ante, on je ok kao osoba za prijatelja, ali za veze je bezveze", komentirala je Victoria. Ljubav nije pronašla ni ovoga puta, ali kaže kako to ne treba niti forsirati. Za RTL.hr je komentirala svoj pogled prema ljubavi i vezama.

"Nisam opsjednuta time da sada pronađem srodnu dušu, da žurim u nešto. Smatram da svi imamo negdje srodne duše, da ćemo pronaći ljubav", rekla je Victoria. U 'Ljubav je na selu' već je bila u desetoj sezoni, a nedugo nakon pronašla je čovjeka s kojim je mislila da će zauvijek dijeliti dobro i zlo.

"U toj sezoni nisam s farmerom sklopila ljubav već sam upoznala mimo farme jednog muškarca i kasnije je on mene zaručio u Beogradu, ali nije nažalost uspjelo", rekla je Victoria.

Unatoč ljubavnom brodolomu, ona je uvijek otvorena za nove prilike.

"Moja procjena je da mnogi to ne znaju cijeniti i njegovati. Rijetko će se naći osoba koja je uredu u svim segmentima. Želim poručiti svima da nikada ne gube nadu jer prava ljubav dođe tamo gdje je ne očekuješ", zaključila je.

Podsjetimo, u prošlotjednoj emisiji Victoria je poželjela ostati da unese još malo pozitivne energije na farmu, Klara da se još malo zbliži s Antom.

''Bio bi jako sretan čovjek da dobije nekog poput mene'', rekla je Klara. ''Prihvatila sam te onakvog kakav jesi... Mislim da je to razlog mog ostanka'', Milena mu je poručila pa pustila i suzu. Ante je bez previše odugovlačenja i emocije rekao kako farmu napušta Victoria! ''Ti si ta koja ulijeva neki nemir u ekipu. Nemoj mi zamjeriti, bit ćemo u kontaktu'', poručio joj je.

Najmlađi farmer Ivan odlučio se za Samantu. 'Vesna, drago mi je što sam te upoznao, imam sve riječi pohvale za tebe. Samanta, od prvog dana ti si mi super cura, draga, najviše me inspirirao onaj tvoj šešir. Što se tiče kućanskih poslova, tu si me malo iznenadila, ali naučit ćeš ti'', Ivan se zezao. ''Samanta se neće nikad popraviti, milijun posto'', Vesna je dodala. ''Na romantično putovanje sa mnom će ići Samanta'', poručio je farmer, a ona mu je potrčala u zagrljaj. ''Mislim da su presudile moje godine'', kazala je Vesna,

''Uvjerena sam sto posto da je Ivan napravio jednu veliku grešku kad je odabrao Samantu. Ako bi se ikad odlučio doći do mene za bilo što, moja vrata su mu uvijek otvorena''.

