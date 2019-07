Za dlaku izbjegao buktinju na Zrću! Oglasio se glazbenik kojem je otkazan koncert zbog požara

Zbog požara na Zrću otkazan je nastup britanskog repera Not3s, a on je oko tri sata ujutro na profilu na Instagramu poručio pratiteljima da se čuvaju od dima.

Foto: Instagram screenshot

– Nadam se da su svi na sigurnom. Pokušajte ne udisati dim. Pokrijte nos i usta majicama i čime god možete – stoji u Instagram Storyju. Prije toga se oglasio na Twitteru gdje je objasnio kako mu organizatori kažu da ne može nastupati.

They are saying I can’t perform 🤷🏾‍♂️ I’m backstage been here since 12:30am........ https://t.co/LKZs96wbvk