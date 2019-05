Prepoznajete li ju? U 90-ima je vodila jednu od najgledanijih domaćih emisija!

Televizijska i radijska voditeljica Darija Mikulandra nikad nije bolje izgledala. Atraktivna Dubrovčanka zasjala je na ekskluzivnoj premijeri posljednje epizode popularne serije Igra prijestolja i naprosto oduševila odabrane uzvanike iz cijelog svijeta. Pohvale za besprijekornu liniju na kojoj bi joj mogle pozavidjeti i mlađe kolegice stizale su sa svih strana. Nesvakidašnja kreacija Matije Vuice sašivena posebno za ovu prigodu dodatno je istaknula Darijinu ljepotu u koju su potpuno zasluženo bili upereni svi pogledi.

Kreaciju Matije Vuice inspirirana Igrom prijestolja doista možemo nazvati pravim umjetničkim djelom, što potvruđuje činjenica da nije bilo uzvanika koji se nije poželio slikati s lijepom voditeljicom. Dariju i Matiju ne veže samo poslovna suradnja iz doba televizijskih produkcija već i prijateljstvo dugo 25 godina.

„Noseći Matijinu haljinu osjećam se zaista posebno, drugačije, poput kraljice, ratnice ili princeze. Nije slučajno što su hollywoodske zvijezde na ovogodišnjem Oscaru nosile upravo njene kreacije.“ – istaknula je Darija Mikulandra.

Sredinom devedestih je vodila "Zlatni gong" na HRT-u. Zbog prepoznatljivog izgovora slova "r" mnogi gledatalji su je brzo počeli simpatizirati zbog čega su joj pristizali i drugi TV projekti.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

No ona je odlučaila sve to odbaciti, te se 1998. udala za poduzetnika Roberta Žanetića s kojim ima dvoje djece i zbog kojeg se preselila u Dubrovnik.

Darija ima agenciju za organizaciju evenata, te se bavi kazalištem. A zbog Midsummer Scene se nekada vrati i ulozi voditeljice.

Sada najavljuje i skorašnji početak šestog izdanja tog, jedinog hrvatskog festivala na engleskom jeziku. Najpoznatije Shakespearovo djelo Romeo i Julija od 21. lipnja do 5. srpnja po prvi put oživjet će na dubrovačkoj tvrđavi Lovrjenac i u 13 izvrsnih izvedbi dočarati nesretnu ljubavnu priču koju poznaje cijeli svijet. Čista ljubav obavijena mržnjom prastarih obiteljskih zavadi ovog ljeta vraća nas u prošli vijek i obećaje do sad nedoživljene trenutke uzbuđenja i emocija. Osim nove premijere Romea & Julije,Midsummer Scene priprema i druga događanja poput koncerta, cabareta, gostovanja, i Držića na engleskom jeziku. Festival je projekt Grada Dubrovnika i TZ Grada Dubrovnika, a u produkciji Brilliant Events Dubrovnik i Honey-tongued Theatre Productions Ltd. London.