VIDEO 'Duboko sramotno i čudno': Trump postao hit na mrežama zbog bizarnog rukovanja, reakcije pljušte

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je postao predmet rasprava na društvenim mrežama. Snimka koja je nastala tijekom vikenda na summitu "Štit Amerika" (Shield of the Americas), održanom u Trumpovom odmaralištu u Doralu na Floridi, brzo je postala viralna. Na njoj se vidi Trump u susretu s paragvajskim kolegom Santiagom Peñom. Tijekom rukovanja koje je trajalo otprilike šesnaest sekundi, Trump je snažno i opetovano povlačio Peñinu ruku naprijed-natrag, u svom prepoznatljivom stilu. Unatoč neočekivanom potezu, paragvajski predsjednik ostao je potpuno miran i čvrsto je stajao na mjestu, ne dopuštajući da ga se izbaci iz ravnoteže. Nakon kratkog natezanja uz osmijeh pred kamerama, dvojica čelnika pustila su ruke i nastavila razgovor kao da se ništa neobično nije dogodilo.

Video je, očekivano, izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama, posebice na Redditu i X-u. Korisnici nisu štedjeli riječi, opisujući Trumpov potez kao "duboko sramotan" i "ponašanje čudaka". "Što je ovo, dovraga? Tako prokleto čudno", napisao je jedan korisnik, dok su mnogi priznali kako je snimku "teško gledati". Istovremeno, reakcija paragvajskog predsjednika naišla je na odobravanje. Dio korisnika pohvalio je Peñinu smirenost, ističući kako je u tom trenutku "nadigrao" Trumpa. "On je takvo razmaženo dijete. Drago mi je da ga je moj čovjek iz Paragvaja učinio smiješnim", poručio je jedan od komentatora.

Ovo nije prvi put da Trump privlači pažnju svojim specifičnim stilom rukovanja, koji su analitičari i mediji poput New York Timesa ranije opisali kao pokušaj nametanja "dominacije i kontrole". Njegov "yank and shake" (povuci i protresi) pristup postao je svojevrsni zaštitni znak tijekom njegova prvog mandata, a slične situacije zabilježene su i u susretima s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom te bivšim japanskim premijerom Shinzom Abeom. Čini se da je tu praksu nastavio i u svom drugom mandatu, s obzirom na to da su slični trenuci viđeni i s kanadskim premijerom Justinom Trudeauom te britanskim liderom Keirom Starmerom tijekom prošle godine.